Cô gái 19 tuổi bị thương nặng sau tiếng nổ lớn trong phòng trọ

Theo lãnh đạo UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10h sáng 17/11 tại một phòng trọ ở khu phố Tân An. Vụ nổ làm cô gái 19 tuổi bị thương. Nhận được tin báo, cán bộ phường xuống kiểm tra thì nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Trong phòng trọ, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ nổ khiến cô gái 19 tuổi bị thương.

Công an phường Tân Vĩnh Hiệp cử lực lượng bảo hiện trường, báo cáo vụ việc cho công an thị xã Tân Uyên. Hiện, công an thị xã đang cùng cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, nguyên nhân ban đầu vụ nổ nghi do khí metan tích tụ trong phòng trọ, bởi phía dưới nhà vệ sinh có hầm chứa chất thải sinh hoạt./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV