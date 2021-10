Có đến 900 video, kênh YouTube của Tịnh Thất Bồng Lai thu về bao tiền mỗi tháng?

KÊNH YOUTUBE "TỊNH THẤT BỒNG LAI" THU VỀ GẦN 2 TỶ ĐỒNG MỖI THÁNG

Sau buổi livestream của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng mới đây, cái tên "Thiền am bên bờ vũ trụ" thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hoạt động tôn giáo cũng như danh tính của những em nhỏ đang sống tại cơ sở tu hành gia đình này.

Tịnh Thất Bồng Lai là một cơ sở tu tại gia có địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. "Thiền am bên bờ vũ trụ" trước khi đổi tên là Tịnh Thất Bồng Lai đã nổi danh từ chương trình Thách Thức Danh Hài.

Cụ thể, vào năm 2018, nhóm Bồng Lai gồm 5 chú tiểu sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đã gây sốt cộng đồng mạng sau khi xuất hiện tại Thách Thức Danh Hài mùa 5. Tiểu phẩm hóa thân thành thầy trò Đường Tăng của Tây Du Ký của 5 thành viên đã giúp nhóm trở thành quán quân và lấy được tổng cộng cả hai vòng là 300 triệu tiền thưởng của chương trình.

"5 chú tiểu" được nuôi dưỡng tại Tịnh Thất Bồng Lai nổi tiếng sau khi đạt giải cao trong game show "Thách thức danh hài".

Nhờ thành công từ chương trình, các chủ tiểu này sau đó đã có một kênh YouTube riêng có tên "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ", nơi đăng tải cuộc sống của các em tại Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên sang Thiền am bên bờ vũ trụ.

Theo số liệu từ Social Blade, kênh "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" thành lập từ tháng 1/2013, đến nay kênh thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video đã đăng tải về các tiểu phẩm tái hiện phim Tây Du Ký, hát hò của các em bé. Hiện, kênh đã có hơn 2 triệu người đăng ký.

Mỗi tháng kênh thu về khoảng 5,5 nghìn USD đến 87,4 nghìn USD (gần 2 tỷ đồng), mỗi năm "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có thể kiếm được từ 65,5 nghìn USD đến tối đa là một triệu USD, khoảng 22 tỷ đồng.

Hiện Thiền am bên bờ vũ trụ còn sở hữu hàng loạt kênh YouTube như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95,2 nghìn lượt đăng ký); " Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38,8 nghìn lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43,2 nghìn lượt đăng ký).

Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai đã có hơn 2 triệu người đăng ký.

Ngoài các kênh YouTube, fanpage của "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" cũng thu về gần 400 nghìn lượt theo dõi.

SỰ THẬT VỀ "TỊNH THẤT BỒNG LAI"

Năm ngoái, báo Tuổi trẻ đã có bài viết "Tịnh Thất Bồng Lai không phải nơi nuôi trẻ em cơ nhỡ như tự giới thiệu". Trong bài viết đã thông tin, Tịnh Thất Bồng Lai nổi danh sau khi 5 chú tiểu tại đây được giới thiệu là trẻ em cơ nhỡ thắng cuộc thi truyền hình, sau đó được nhiều người ủng hộ, quyên góp. Tuy nhiên Công an tỉnh Long An xác minh cho kết quả khác.

Đáng chú ý, ngày 30/10/2020, bản tin thời sự VTV1 cũng đã phát sóng phóng sự nhắc tới địa điểm này với tựa đề: Sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai - Lợi dụng lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước nhằm trục lợi cá nhân.

"Tịnh Thất Bồng Lai" từng xuất hiện trong phóng sự 8 phút của VTV.

Trong đoạn phóng sự dài hơn 8 phút, VTV cho biết công an tỉnh Long An đã có những kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho biết, địa chỉ này đã có những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi - tự xưng "Tịnh Thất Bồng Lai".

Bên cạnh đó, Hoà thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cũng đã có văn bản tịnh xá này không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Kết quả cho thấy bà Cúc, 60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An, chuyển về địa chỉ này mua đất, xây nhà thành lập điểm tu tại gia từ năm 2014. Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng bà Cúc.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại “Tịnh Thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” đa số là con ruột, cháu ruột, có quan hệ thuyết thống với ông Lê Tùng Vân.

Những người sống tại "Tịnh Thất Bồng Lai" trong một lần được chính quyền địa phương kiểm tra.

Theo Công an tỉnh Long An, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong "Tịnh Thất Bồng Lai" sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng từng xảy ra nhiều vấn đề gây mất an ninh trật tự địa phương, có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi, không chấp hành đúng các thủ tục pháp lý về khai báo nhân khẩu, lưu trú...

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc