Cố cứu chồng bị điện giật, người phụ nữ thành nạn nhân, camera bóc khoảnh khắc đáng sợ

Đoạn clip dài gần 1 phút trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh cùng bị giật điện của một cặp đôi đang nhận được sự quan tâm lớn trên nhiều diễn đàn.

Một người đàn ông đi chân đất, đang đứng cầm vòi nước phun mạnh xuống nền thì bất ngờ giật nảy người rồi nằm vật ra đất.

Lúc này người phụ nữ từ phiá trong chạy ra, vội vớ tay tắt cầu dao điện trên tường nhưng cũng bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Cô cố ngồi dậy nhưng không thể, đổ dần xuống, nằm giãy đành đạch trên nền gạch ướt.

Phát hiện ra sự việc, một vài hàng xóm đã lao sang dập cầu giao điện, cố gắng giúp đỡ 2 nạn nhân. Người phụ nữ sau đó đã có thể ngồi dậy bình thường trở lại.

20.000 là số lượt xem của đoạn clip chỉ sau 5 giờ được đăng tải. Nhiều bình luận lộ rõ vẻ lo sợ trước sự nguy hiểm của điện khi bị sơ hở tới tính mạng con người.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng do ẩu khi không đi dép, phun nước vào khu vực có máy chạy bằng điện của người đàn ông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình huống trên. Thêm nữa, việc cứu người sai cách lại vô tình "kéo" luôn cả người phụ nữ gặp nạn.

"Trời ơi đi chân đất, phun nước cả vào máy móc chạy toàn bằng điện thế kia là sao chứ? Điện nó từ đấy mà ra chứ đâu".

"Có quá nhiều trường hợp bị điện giật tử vong mà do không biết sơ cứu, như trường hợp ở trên mạng mà chị vợ mới bị và phát hiện kịp thời, nên bình tĩnh để người nằm yên một lát cho điện truyền ra rồi mới cho lên khỏi mặt đất".

"Sợ quá, vội vàng cứu người nên lại thành nạn nhân".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc