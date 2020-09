Có bao nhiêu đội bóng chắc suất Top 8 V.League 2020?

Vì tác động của dịch COVID-19, V.League 2020 có sự thay đổi về thể thức thi đấu. Theo đó, thay vì đá vòng tròn hai lượt tính điểm, giờ đây, 14 đội bóng phân thứ hạng thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm 8 đội đầu bảng tranh chức vô địch; nhóm 2 gồm 6 đội xếp từ thứ 9 đến 14 của giai đoạn 1 tranh vé trụ hạng.

Thể thức thi đấu thay đổi cũng kéo theo sự thay đổi về cách thức tính điểm xếp hạng. Theo luật sửa đổi trong Điều lệ của VPF, ở giai đoạn 1, tính tổng điểm của mỗi CLB để xếp hạng. Trong trường hợp hai đội bằng điểm số, chỉ số phụ đầu tiên được xét đến là hiệu số bàn thắng/thua của đội bóng đó với toàn bộ trận đấu trong giai đoạn 1. Các chỉ số tiếp theo lần lượt được tính đến là tổng số bàn thắng; chỉ số fair-play (thẻ vàng, thẻ đỏ).

Chiếu theo điều lệ đó, sau 11 vòng V.League 2020, chỉ có một đội chắc tấm vé vào Top 8 giai đoạn 2 là Sài Gòn FC. Với 23 điểm, Sài Gòn FC hơn đội xếp thứ 9 là SHB Đà Nẵng 10 điểm trong khi giai đoạn 1 chỉ còn 2 vòng nữa hạ màn. Đồng nghĩa, họ là đội đầu tiên chính thức trụ hạng thành công V.League 2020.

Sài Gòn FC là đội duy nhất chính thức trụ hạng sau 11 vòng V.League 2020.

Xếp sau Sài Gòn FC là Viettel FC vs Than Quảng Ninh. Cả hai cùng có 19 điểm, hơn đội xếp thứ 9 SHB Đà Nẵng 6 điểm. Trong trường hợp Viettel FC hoặc Than Quảng Ninh thua cả hai trận vòng 12, 13 còn SHB Đà Nẵng thắng cả hai vòng, vị trí của các đội có thể được hoán đổi.

NHM có thể chờ đợi sự bất ngờ khi hai vòng đấu cuối, đối thủ của cả Viettel lẫn Than Quảng Ninh đều là Sài Gòn FC và B.Bình Dương, những đội bóng khá khó chịu. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chạm trán hai đội nằm ngoài Top 8 là Hải Phòng và Nam Định.

Đội bóng có xác suất cao để lọt vào Top 8 là Hà Nội FC. Quang Hải cùng đồng đội thể hiện sức mạnh vượt trội khi lên ngôi vô địch ở Cúp QG 2020 một cách thuyết phục. HLV Chu Đình Nghiêm đặt quyết tâm cao cho các học trò khi không ngủ quên trên chiến thắng. Hai đối thủ cuối của họ chỉ là Quảng Nam đứng cuối bảng và Thanh Hóa đầy bất ổn. Hiện tại, đội bóng Thủ đô đang sở hữu 18 điểm. 6 điểm sẽ giúp Hà Nội FC nghiễm nhiên giành vé vào Top 8; thậm chí, họ có thể rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Sài Gòn FC và gần hơn với mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

TP. HCM và HAGL cùng 17 điểm, B.Bình Dương (16 điểm) đều tràn trề cơ hội vào Top 8. Thanh Hóa dù xếp thứ 8 với 14 điểm nhưng với những biến động hậu trường, đội bóng xứ Thanh khó có thể giữ vững vị trí hiện tại; nhất là khi, họ phải đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn chơi thực dụng dưới bàn tay HLV Phạm Minh Đức và nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Dù xếp cuối với 8 điểm, cơ hội vào Top 8 vẫn mở ra với Quảng Nam khi họ kém vị trí thứ 8 của Thanh Hóa 6 điểm. Thế nhưng, cánh cửa vào Top 8 của đội bóng xứ Quảng không cao. Họ phải tiếp Hà Nội và làm khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở hai vòng cuối.

Vòng 12 V.League 2020 đồng loạt diễn ra trên 7 sân cỏ cả nước vào lúc 17h00 ngày 26/9.

Lịch thi đấu vòng 12 V.League 2020

Bảng xếp hạng V.League 2020.

Tác giả: Phương Ngọc

Nguồn tin: webthethao.vn