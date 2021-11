Có 3 món ăn vặt phụ nữ Nhật "mê mẩn" vì ít calo, giúp giảm cân nhanh và trẻ lâu không thua gái 18, cứ ra chợ Việt hỏi là có

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đồ ăn vặt trở nên phổ biến không chỉ với nhiều bạn trẻ mà còn ở người lớn, đặc biệt là dân văn phòng. Tuy nhiên, loại thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo, dầu mỡ và tinh bột không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn quá độ sẽ dẫn đến thừa cân và hàng loạt bệnh lý khác như mỡ trong máu, xơ vữa động mạch, tiểu đường, ung thư…

Phụ nữ Nhật luôn có những quy tắc ăn uống riêng biệt để giữ dáng, đẩy lùi lão hóa.

Chính vì vậy, câu hỏi đồ ăn vặt gì không béo luôn là chủ đề nóng trong mọi diễn đàn. Để giải đáp vấn đề này, chúng ta nên học hỏi cách ăn uống từ phụ nữ Nhật Bản – một đất nước có tỷ lệ người béo phì thấp nhất thế giới. Khi ăn kiêng, họ thường chọn các món ăn vặt không béo như sau vì cực ít calo và giàu chất xơ bậc nhất, có lỡ ăn nhiều một chút cũng được:

3 món ăn vặt giàu chất xơ, ít calo mà phụ nữ Nhật ưa chuộng

1. Rong biển khô

Rong biển từ lâu đã xuất hiện trong mâm cơm hàng ngày của người Nhật và người Hàn. Chúng chứa hàm lượng protein cao và calo thấp, lại còn là thực vật nên giàu chất xơ tốt cho người ăn kiêng. Chưa hết, rong biển khô có chất fucoxanthin kích thích cơ thể tiêu hao mỡ thừa, sản sinh DHA điều chỉnh cơn thèm ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Rong biển dù sấy khô hay tươi sống đều tốt như nhau, bạn nên tranh thủ ăn.

Bên cạnh đó, phụ nữ xứ Phù Tang chuộng rong biển khô làm món ăn vặt là vì chúng chứa tính kiềm, giúp cơ thể điều tiết lượng kiềm trong máu và duy trì độ pH ổn định, giảm nhờn và chống lão hóa cực tốt. Khi mua rong biển khô, bạn nên chọn những loại ít tẩm ướp gia vị để đảm bảo không gây hại sức khỏe.

2. Khoai lang

Nhiều người nghĩ rằng khoai lang chỉ phù hợp để ăn sáng chứ không thích hợp để ăn vặt. Tuy nhiên phụ nữ Nhật Bản đã chứng minh điều ngược lại, họ thường xuyên ăn khoai lang khi thèm ăn vặt vào mỗi chiều. Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp, hàm lượng chất xơ cao nên giúp cơ thể no lâu, ngăn tích tụ chất béo và giảm cân nhanh chóng.

Khoai lang bán đầy chợ Việt, lại còn rẻ nên phù hợp để ăn vặt mà không lo béo lên nhiều.

Ngoài ra, khoai lang cũng chứa lượng nước cao có khả năng bù nước cho các tế bào trong cơ thể, nhờ vậy mà khởi động quá trình trao đổi chất đốt cháy mỡ thừa. Phụ nữ chăm ăn khoai lang còn giúp cơ thể cân bằng độ pH bên trong và loại bỏ độc tố, hỗ trợ làn da luôn sáng mịn và ngăn ngừa nếp nhăn. Bạn nên chọn khoai lang tươi sẽ tốt hơn các loại sấy khô.

3. Thạch

Trên thị trường hiện có nhiều loại thạch nhiều màu sắc, lại quá ngọt nên khiến mọi người nghĩ chúng chỉ gây béo phì thêm. Tuy nhiên, bản chất của thạch là một món ăn có hàm lượng chất xơ cao, ít chất béo với hàm lượng cholesterol bằng không. Nó rất phù hợp với phụ nữ ăn kiêng và bệnh nhân tiểu đường.

Bản chất của thạch vốn không béo vì toàn chứa nước, phụ nữ nên lựa những loại không đường.

Một số loại thạch còn được chế biến từ tảo biển và nước hoa quả, bởi vậy rất giàu chất xơ và vitamin giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Chưa kể trong thạch cũng chứa các axit amin tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào và sản sinh collagen đẩy lùi lão hóa. Phụ nữ Nhật luôn ưu tiên chọn các loại thạch không đường, không phẩm màu để ăn thoải mái mà không lo tăng cân.

Phụ nữ Nhật còn tuân thủ 3 quy tắc khi dùng cơm để hạn chế béo phì

- Người Nhật thường ăn chậm nhai kỹ vì đây là một trong những cách giảm cân tự nhiên. Nguyên nhân là do khi ăn chậm, bạn sẽ nhanh no nhưng lại no lâu, từ đó hạn chế được việc ăn nhiều và ăn liên tục dẫn đến dư thừa năng lượng.

- Người Nhật bày trí đồ ăn rất đẹp mắt nhưng chỉ để rất ít thực phẩm lên trên. Theo các chuyên gia, khi bày biện thức ăn đẹp mắt, bạn sẽ ăn chậm rãi để thưởng thức và ngắm nhìn chứ không ăn vội vàng cho nhanh no hoặc ăn nhiều.

- Tuyệt đối không vừa ăn vừa uống, người Nhật chỉ để một cốc nước rất nhỏ phòng trường hợp bị nghẹn chứ không uống nhiều. Việc uống trong khi ăn có thể kích thích và khiến bạn ăn nhiều hơn nhu cầu, ngoài ra hành động này cũng tăng nguy cơ làm hại hệ tiêu hóa và tích mỡ bụng nhanh.

Tác giả: Minh Võ

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn