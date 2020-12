Your browser does not support the video tag.

Vượt ẩu, xe Land Cruiser gây tai nạn trên QL1A. (Nguồn: MXH Giao thông)

Thiếu quan sát, di chuyển với tốc độ cao, Land Cruiser biển Hà Nội đã tông trúng xe máy đang sang đường trên QL1A khiến 2 người bị thương nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại BV 115 Nghệ An.

Tác giả: Mặc Nha

Nguồn tin: Pháp Luật Plus