Clip: Vợ xin làm tăng ca, chồng rút dao chém liên tiếp vào mặt vợ vì nghi ngờ nói dối

Sự việc chồng bạo hành, gây thương tích cho vợ được một tài khoản có tên N. Bảo đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức những hình ảnh, đoạn clip đính kèm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Cụ thể theo nội dung camera an ninh của xưởng may ghi lại vào khoảng 21h35' tối ngày 7/7 vừa qua, một người đàn ông hùng hổ lao tới tìm vợ. Chưa nói được câu nào, ông ta đã bất ngờ rút con dao nhỏ găm sau túi đâm liên tiếp vào mặt, vào người phụ nữ. Ông ta còn cầm tóc, ghì chặt người phụ nữ đang cố sức chống cự và lôi chị đi.

Tại xưởng khi đó có 2 người phụ nữ khác làm việc cũng chứng kiến sự việc trên và liên tục hô hoán, cầm ghế để ngăn cản hành động bạo lực này, nhưng không thành.

Clip: Người đàn ông rút dao đâm nhiều nhát vào mặt vợ tại công xưởng may ở Thanh Hóa

N.Bảo - người đăng tải clip trên chia sẻ: "Chị trong video là người quen mình, ở Thanh Hoá. Lấy chồng là anh này Nguyễn Văn T., tài xế xe khách. Anh T. có tính bạo lực, thích kiểm soát và hay ghen tuông vô cớ...

Trong 1 ngày tăng ca, chị đã gọi về nói anh T. là tăng ca nhưng anh không tin. Và sự việc như dưới xảy ra....

Giờ chị đang trong tình trạng hoảng loạn, anh T. đã trốn mấy ngày (đã báo công an và viện kiểm sát) nhưng vẫn chưa thấy gì. Cả nhà đang lo lắng. Mình thực sự thương 1 đời phụ nữ".

Hiện vẫn chưa rõ thực hư mâu thuẫn của hai vợ chồng là gì song cách giải quyết bạo lực của người chồng trong clip khiến dân mạng vô cùng bức xúc.

Khuôn mặt phải khâu của người vợ sau khi bị chồng dùng dao chém

