Trong quá trình làm việc, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra nam tài xế tên L.H.H. (trú tại Cầu Giấy) điều khiển xe máy BKS 29-Y5 8686. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà có ý định lái xe đi tiếp.

Thậm chí, ông H. còn nhận "tôi là Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên ở Bộ Giáo dục và Đào Tạo" và dọa gọi điện cho Bộ trưởng.

