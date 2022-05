Clip: Trèo rào trộm chùm bóng đá, thanh niên bị chủ nhà đuổi đánh tới tấp lúc giữa đêm

Your browser does not support the video tag.

Tình huống này được camera an ninh khu vực ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Sự việc xảy ra vào lúc 1h40 ngày 15/5 vừa qua. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm trên, một thanh niên mặc quần bò, đội mũ bảo hiểm trèo qua rào căn nhà, với tay lấy chùm bóng đá.

Phát hiện có kẻ lạ mặt, chú chó sủa liên hồi gây náo động giữa đêm khuya. Tên trộm thấy vậy cũng nhanh chân chạy ra xe hòng tẩu thoát.

Nam thanh niên trèo qua rào, với tay trộm chùm bóng

Tuy nhiên, người chủ nhà từ trong lao ra, rất nhanh đã trèo qua rào và kịp tóm lấy kẻ gian trước khi tên này tăng ga bỏ chạy. Tiếp đó, chủ nhà vừa chửi mắng, vừa vung tay đánh, đấm nam thanh niên tới tấp.

Trước loạt cú đòn liên tiếp, tên trộm chỉ giơ tay chống đỡ, cố thoát ra bỏ chạy.

Cuối cùng, người chủ nhà cũng buông tha cho đối tượng. Nam thanh niên vừa ôm mặt ê chề, vừa loay hoay điều khiển chiếc xe máy rời đi.

Người chủ nhà rất nhanh đã lao ra tóm được đối tượng

Đoạn clip ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi xấu xí của nam thanh niên. Bên cạnh đó, dân tình cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước phản ứng nhanh nhạy của người chủ nhà.

"Bác chủ nhà nhanh tay nhanh chân quá! Leo rào túm rồi tung đòn không trượt phát nào!";

"Thanh niên kia chắc ê chề lắm! Chỉ vì chùm bóng mà bị đánh tơi bời. Lúc đi còn không kịp khoác lại cái áo cho chỉnh tề kìa!".

