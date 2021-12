Clip: Thủ môn ghi bàn thắng "không tưởng" ở khoảng cách gần 100m

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Newport County và Cheltenham ở giải League Two (tương đương với hạng 4 của Anh).

Cụ thể, phút 12 của trận đấu, thủ môn Tom King đặt bóng trước vạch 5m50 rồi lùi về sau lấy đà để sút bóng lên cho các đồng đội phía trên.

Điều khó tin là cú sút này lại đưa bóng đi thẳng về phía khung thành của Cheltenham. Bóng sau đó đập đất ở vòng cấm, nảy qua đầu thủ môn Griffiths và đi thẳng vào lưới. Vẫn chưa rõ liệu bàn thắng này có được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận xa nhất hay không vì khoảng cách giữa hai khung thành trên sân là gần 100m.

Đáng chú ý đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Tom King. Choáng váng trước bàn thắng, các cầu thủ Cheltenham liền kháng nghị nhưng sau một cuộc thảo luận nhanh giữa các trọng tài, bàn thắng của Newport County vẫn được công nhận.

Không chỉ ghi bàn, thủ môn Tom King còn nhiều lần cứu thua giúp Newport County giành được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trên sân của Cheltenham.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn