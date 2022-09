Clip: Thót tim khoảnh khắc khách sạn bị lũ cuốn trôi

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được người dân quay lại trong trận mưa lũ xảy ra ở Pakistan vào cuối tháng 8 vừa qua.

Theo thông tin từ Newsflare, vì phải hứng chịu lượng nước mưa lớn trong nhiều ngày nên dòng sông của Thung lũng Swat đã bị tràn. Sự việc này gây nên một đợt nước cuốn vô cùng mạnh khiến cho khách sạn Honeymoon của nơi đây bị tàn phá nặng nề, mọi thứ đều bị cuốn trôi sạch sẽ. May mắn thay, không có thiệt hại về người vì sự việc đã được cảnh báo trươc đó.

"Chúng tôi đứng từ xa và chứng kiến khoảnh khắc khách sạn bị hủy hoại một cách khủng khiếp. Honeymoon là một trong những khách sang trọng và nổi tiếng nhất khu vực này", một người dân kể lại.

Pakistan cho biết thiệt hại do lũ lụt gây ra ở nước này đến nay đã lên tới hơn 30 tỷ USD.

Gần 1.400 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt bao phủ 1/3 đất nước Pakistan - một diện tích bằng với Vương quốc Anh. Lũ lụt đã phá hoại mùa màng và phá hủy nhà cửa, cơ sở kinh doanh, đường sá và cầu cống.

Pakistan thường đón những trận mưa lớn trong mùa mưa hằng năm - vốn quan trọng đối với nông nghiệp và nguồn cung cấp nước.

Tuy nhiên, năm nay những trận mưa như trút nước là điều chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ ở Pakistan. Cùng với đó, các sông băng tan chảy nhanh chóng ở phía bắc nước này trong nhiều tháng đã gây áp lực lên các tuyến đường thủy.

Giới chức Pakistan nhận định lũ lụt trong năm 2022 này có thể so sánh với năm 2010, năm lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử khi khoảng 2.000 người thiệt mạng và gần 1/5 quốc gia này chìm trong nước.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn