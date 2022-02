Clip: Thấy 'vị khách không mời' lao thẳng vào nhà, cả gia đình chạy tán loạn thoát thân

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một “vị khách không mời” xông thẳng vào nhà dân khiến cả gia đình này thất kinh hồn vía. “Vị khách” được nhắc tới ở đây chính là một con bò.

Đoạn clip trích xuất từ camera cho thấy, vào khoảng 18h30 chiều 23/2, hai mẹ con đang đi xe máy trên đường thì bị bò đuổi theo sau. Vì quá sợ hãi, cặp mẹ con này đã phi xe máy vào nhà dân gần đó để lánh nạn.

Con bò chạy thẳng vào nhà dân khiến ai nấy hoảng sợ.



Không ngờ rằng, khi cả hai vừa vào sân thì con bò đã theo sát phía sau. “Vị khách không mời” này liền chạy qua trước mặt một em bé đang đứng chơi ở sân, lao thẳng vào nhà khiến mọi người la hét thất thanh, bỏ chạy tán loạn ra khỏi nhà.

Một người đàn ông sau đó đã đóng cửa lại để con bò không thể chạy ra ngoài được ngay, tranh thủ thời gian cho mọi người phía ngoài chạy đi. Sau đó, những người đàn ông trong nhà hợp lực bắt con bò và kéo nó ra ngoài.

Người đăng tải đoạn clip cho biết, con bò này là bò nhà hàng xóm bị đứt dây, xổng chuồng chạy ra ngoài. May mắn thay, không ai bị thương trong vụ việc.

Chỉ sau khoảng 12 tiếng đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều cảm thấy sợ hãi, may thay cho gia đình này vì không ai bị thương.

Một số người bình luận:

“Hú hồn hú vía thật. May mà con bò không giẫm phải đứa bé đang chơi ở sân”,

“Có nhiều cái may ở đây, thứ nhất là lúc 2 mẹ con tạt vào, dừng lại thì nó không húc. Thứ 2 là nó không húc đứa bé đang ngồi chơi, thứ 3 là húc ông kia mà ông né nhanh được”,

“Xem mà thót tim. Buộc bò không cẩn thận nguy hiểm lắm chứ đùa đâu”.

