Clip: Thần chết ngủ quên, nam thanh niên thoát ô tô đâm trong gang tấc

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao, suýt tông trúng nam thanh niên đang dựng xe máy bên đường khiến người xem không khỏi thót tim.

Cụ thể, một nam thanh niên đang dừng xe máy ở sát lề đường thì bất ngờ một chiếc xe ô tô màu đen chạy với tốc độ cao lao tới.

Chiếc xe sau đó đâm vào chân nam thanh niên, phi thẳng lên vỉa hè rồi tông trúng 2 chậu cây bên đường. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế này lại lùi xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, sự việc xảy ra vào 19h09, ngày 15/7, tại Quảng Ninh và đã được camera giám sát ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, nhiều cư dân mạng cho rằng nam thanh niên đi xe máy đã quá may mắn khi có màn thoát chết đầy khó tin.

Một số cư dân mạng bình luận: "Như xem phim hành động. Nam thanh niên kia chắc cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì", "Ông xe máy quá may rồi, lệch xíu nữa thì chắc không sống nổi, "Gây tai nạn xong mà rơi lại biển số là dở rồi"...

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn