Clip: 'Siêu trộm nhí' giở mánh khóe cực tinh vi trong cửa hàng tiện lợi khiến nhiều người ngỡ ngàng

Mới đây, mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh tượng một "siêu trộm nhí" giở mánh khóe để trộm cắp ngay tại cửa hàng tiện lợi. Toàn bộ hành động của bé gái này đã bị camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Được biết, vụ việc xảy ra tại Hàn Quốc, tuy nhiên, đoạn clip lại được cư dân mạng Việt truyền tay nhau và xôn xao bàn tán.

Theo đoạn clip lại, "siêu trộm" này là một bé gái khoảng 14-15 tuổi với những thao tác trộm cắp rất thành thục, tinh vi.

Bé gái bước vào một gian hàng bán đồ và giả vờ xem các sản phẩm. Sau đó, cô bé cầm chiếc điện thoại của mình giả vờ như tra giá gì đó nhưng mục đích là che chắn cho hành vi trộm cắp sắp thực hiện. Theo đó, một tay cầm điện thoại, tay kia lấy món đồ và nhanh chóng đặt ở bên dưới chiếc điện thoại.

Tiếp đó, bé gái vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả vờ lướt điện thoại và kiểm tra giá như bình thường. Cuối cùng, bé gái cho cả chiếc điện thoại cùng món đồ lấy được vào túi xách rồi bước ra khỏi tiệm tạp hóa.

Thao tác trộm cắp của bé gái này cực nhanh trong tích tắc khiến cư dân mạng phải xem đi xem lại nhiều lần đoạn clip mới phát hiện ra.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến nhiều người vô cùng quan tâm. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước hành vi trộm cắp quá chuyên nghiệp của bé gái này. Các ý kiến khác cũng cho rằng, có lẽ, cô bé này đã nhiều lần trộm cắp trước đó nên mới tỏ ra bình tĩnh và tinh vi đến vậy.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn