Clip ô tô tông chết người đi bộ qua đường trong đêm rồi bỏ trốn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 23h07 ngày 24/3 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người đàn ông đi bộ qua đường Mỹ Phước Tân Vạn để về phòng trọ.

Đúng lúc này, ô tô chưa rõ biển kiểm soát lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ TP.Thuận An đi TX.Bến Cát chạy với tốc độ cao đã lao tới, tông trúng người đàn ông khiến nạn nhân bị văng xa đi hàng chục mét, chết tại chỗ.

CSGT khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, tài xế ô tô không cho xe dừng lại mà nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Ghi nhận tại hiện trường, một logo ô tô hiệu Honda bị rơi lại sau tai nạn, nạn nhân bị húc văng đi xa khoảng 20m.

Logo ô tô hiệu Honda rơi lại hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm xảy ra tai nạn người đàn ông đã đi bộ gần tới dải phân cách nhưng khi phát hiện ô tô chạy tới thì người này không dừng lại mà cố tình lao qua đầu ô tô nên mới xảy ra tai nạn đau lòng trên. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Tấn P. (sinh năm 1983, quê Kiên Giang).

Hiện công an TP.Thủ Dầu Một đang truy tìm phương tiện có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đi bộ qua đường bị ô tô tông chết thương tâm.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị