Clip: Ô tô kéo lê xe máy vài km đường, người dân truy đuổi, đập phá phương tiện

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đăng tải đoạn clip người dân xôn xao tụ tập quanh một chiếc ô tô màu đỏ. Nhiều người bức xúc chửi bới tài xế, thậm chí ném đá vỡ tan tành kính xe. Đáng chú ý, phía dưới bánh ô tô là một chiếc xe máy bị mắc kẹt. Tại hiện trường, người tài xế vẫn đang phân trần, tranh cãi với công an.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ô tô kéo lê xe máy, bị người dân truy đuổi, chặn dừng phá vỡ kính xe

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối ngày 23/4 trên QL 13 đoạn trước Uỷ ban phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm khoảng 21h cùng ngày, ô tô mang biển số Bình Dương đã kéo lê chiếc xe máy dưới gầm vài km đường.

Khi đến trước uỷ ban phường Thuận Giao thì bị một nhóm người đuổi kịp sau đó đập phá ô tô. Chỉ khi có lực lượng công an thì nhóm này mới dừng lại, một số đối tượng đã nhanh chóng rời đi.

Hiện trường vụ việc

Lực lượng công an đã yêu cầu tài xế ra khỏi xe để giải quyết nhưng người này vẫn cố thủ trong xe ít phút rồi mới chịu xuống xe và hợp tác với công an. Công an sau đó đã tiến hành đưa người này về trụ sở để lấy lời khai của tài xế.

Công an TP.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan. Ngoài chiếc xe máy nằm dưới gầm ô tô thì một xe máy khác cũng được giữ lại để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc