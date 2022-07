Clip: Ngoại tình, gã đàn ông bị vợ túm tóc đấm tới tấp trên xe buýt

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một chiếc xe buýt ở Thủ đô Manila, Philippines.

Trong clip, một người phụ nữ áo trắng đang nhảy lên xe rồi tấn công chồng ngay trước mặt hành khách. Khi bị vợ xông thẳng lên ghế lái rồi túm cổ áo, người đàn ông buộc phải cho xe dừng lại.

Không chỉ túm tóc, người phụ nữ còn đánh liên tiếp vào đầu gã đàn ông bội bạc và không ngừng chửi bới: "Tôi và anh có tới 12 đứa con. Tại sao anh có thể hủy hoại cả gia đình chỉ vì một người phụ nữ cơ chứ?".

Lúc này, người chồng chỉ biết giơ tay ra chống cự mà không dám phản kháng. Khi thấy người đàn ông bị đánh, các hành khách trên xe và cô nhân tình của anh ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Một lúc sau, người vợ tiến về phía "tiểu tam" và định dạy cho cô ta một bài học nhưng bị chồng ngăn cản. Một số hành khách sau đó đã yêu cầu cô nhân tình xuống xe vì màn đánh ghen này khiến chuyến xe của họ bị chậm trễ. Vì vậy, cô ta đã nhanh chân chuồn xuống dưới bằng lối cửa sau.

Được biết, các hành khách trên xe đã phải chuyển sang một chiếc xe khác và một nhân viên điều phối giao thông đã đứng ra can ngăn cặp vợ chồng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn