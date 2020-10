Clip: Nam thanh niên cãi nhau với bạn gái giữa đường, liên tục đấm đá vào chiếc xe máy gây xôn xao cộng đồng mạng

Mới đây, đoạn clip do 1 người đi đường quay lại, ghi cảnh một đôi nam nữ cãi nhau to tiếng giữa đường nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip này, cô gái đang ngồi trên xe máy, chiếc xe dựng ở bên đường. Nam thanh niên đứng bên cạnh, liên tục chỉ vào cô gái lớn tiếng: "Tại sao? Tại sao? Tại sao không nói?". Thậm chí, người con trai còn giận dữ ném cả chiếc mũ bảo hiểm đi.

Nam thanh niên cãi nhau với bạn gái giữa phố

"Giận cá chém thớt", nam thanh niên còn liên tục đấm đá vào chiếc xe. Trong cuộc cãi vã này, chiếc xe máy bỗng chốc trở thành "nạn nhân" hứng trận đòn dữ dội. Được biết, sự việc xảy ra ở đoạn đường rẽ vào Triều Khúc - Nguyễn Trãi, Hà Nội vào tối 25/10.



Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây xôn xao khắp mạng xã hội. Trong đó, không ít cộng đồng mạng cho rằng cặp đôi này không nên cãi vã ngoài đường như vậy mà nên về nhà nói chuyện đàng hoàng. Một số người lại cho rằng nam thanh niên cư xử có phần cục tính và nóng giận, nên bình tĩnh nói chuyện với bạn gái.

"Có chuyện gì cũng nên về nhà nói chuyện đàng hoàng, chứ đứng ngoài đường cãi vã thế này xấu hổ lắm!"

"Đàn ông cục tính thế này cũng sợ. May là chỉ đạp xe chứ không động chân động tay với người yêu", một số bình luận của cộng đồng mạng.