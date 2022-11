Đoạn video do MrAfiningGuy ghi lại cho thấy chiếc máy bay EasyJet Airbus A321neo chao đảo trong không khí khi hạ cánh xuống đường băng sau khi đến từ Faro, Bồ Đào Nha.

Bất chấp những cơn gió dữ dội, phi công đã hạ cánh an toàn thành công.

Clip: Máy bay chở khách chao đảo khi đối đầu với gió bão.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn