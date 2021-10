Clip: Khoảnh khắc ô tô va chạm kinh hoàng khiến YouTuber nổi tiếng Nam Ok và 2 người khác tử vong

Tối 4/10, đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực cầu Táo Đôi thuộc địa bàn xã Trung Chính (Lương Tài, Bắc Ninh) đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe ô tô con và xe tải được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đoạn đường vắng phương tiện qua lại. Khi đến ngã tư giao cắt thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 4 chỗ chạy với tốc độ cao.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô 4 chỗ tiếp tục văng xa, xe tải cũng bị chuyển hướng sau cú đâm mạnh. 2 người trong xe tử vong tại chỗ, 1 người tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu, 3 người khác bị thương sau vụ tai nạn.

Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường vắng.

Bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô con chạy với tốc độ cao phía trước.

Trước đó, theo báo cáo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, khoảng 14 giờ 30 chiều 4/10, chiếc ô tô con 4 chỗ mang biển số 98A-206.33 chở theo 6 người di chuyển trên tỉnh lộ 285, theo hướng xã Trung Chính (huyện Lương Tài) đi xã Phú Hòa (huyện Lương Tài).

Khi đến khu vực ngã tư cầu Táo Đôi (đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và TT Thứa, huyện Lương Tài) thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 99C-145.12 di chuyển qua ngã tư theo hướng về xã Lai Hạ (huyện Lương Tài), trên xe có một tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn trước đó.

Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ; 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, sau khi được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên một nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết, các nạn nhân còn rất trẻ và trong số này có 1 người tử vong là Youtuber nổi tiếng với biệt danh Nam Ok, trang Facebook cá nhân có hơn 200.000 người theo dõi.

