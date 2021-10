Clip: Khoảnh khắc ngôi nhà 2 tầng bị lũ dữ cuốn trôi trong chớp mắt

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng đau lòng này được một người đàn ông địa phương có tên Ameer Ismail ghi lại vào ngày 16/10, tại bang Kerala, Ấn Độ.

Trong clip, một căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập, từ từ chìm vào trong dòng nước chảy xiết rồi bị cuốn trôi xuống hạ lưu. Một số người dân đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. May mắn là không có thành viên nào trong gia đình bị thương.

Theo báo cáo, ít nhất 25 người đã chết trong các trận lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra ở miền Nam Ấn Độ. Hàng nghìn người cũng đã được sơ tán và khoảng 100 trại cứu trợ đã được thiết lập.

Người dân ở các khu vực của bang ven biển Kerala cũng bị cô lập do mưa lớn. Nước lũ đã làm ngập các con sông và các tuyến đường. Các nhà chức trách cho biết, tính đến nay đã tìm thấy 11 thi thể ở Idukki và 14 thi thể khác ở Kottayam, sau khi các khu vực này bị sạt lở đất và lũ quét.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn