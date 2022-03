CLIP: Khám xét phòng trọ đôi vợ chồng ở Bình Dương dùng tiền bọc ma túy

Ngày 17-3, Công an Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đôi vợ chồng dùng tiền bọc ma túy để ngụy trang khi bán.

Hiện công an đang tạm giữ người chồng là Nguyễn Hoài Linh (30 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Còn vợ là Trần Thị Thảo do đang nuôi con nhỏ dưới 36 nên được tại ngoại.

Theo công an, Linh chạy xe máy chở vợ đến khu vực gần chợ Phú Chánh để bán ma túy thì bị lực lượng công an địa phương bắt quả tang.

Qua kiểm tra, phát hiện một số tờ tiền có mệnh giá từ 2.000 - 50.000 đồng dán dính các gói nylon chứa ma túy.

Linh và Thảo khai nhận dán ma túy dính vào tờ tiền để nhằm mục đích khi giao dịch với khách hàng không bị công an nghi ngờ.

Công an thu giữ ma túy của đôi vợ chồng này tại nhà trọ

Hai vợ chồng này còn khai nhận tại căn phòng trọ ở khu phố 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một đang cất giấu một số ma túy để bán cho khách hàng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Linh, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục gói nylon chứa ma túy, nhiều viên thuốc lắc.

Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ hơn 15,16 gram.

Your browser does not support the video tag.

CLIP khám xét phòng trọ đôi vợ chồng ở Bình Dương dính ma túy vào tờ tiền để qua mặt công an

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động