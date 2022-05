Clip: Kẻ gian đột nhập vào nhà dân, 'nhảy' chiếc SH trăm triệu chỉ trong 'chớp mắt'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liều lĩnh đột nhập vào nhà dân trộm cắp khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, diễn biến vụ trộm được camera giám sát trong nhà nhà ghi lại vào khoảng 9 giờ tối 19/5. Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy dừng gần ngôi nhà. Một tên đứng ngoài cảnh giới, tên trộm còn lại vào bẻ khóa xe SH giá trị khoảng 150 triệu đồng. Đáng chú ý, thao tác của gã trộm cực kỳ lanh lẹ, chỉ mất khoảng vài giây là hắn ta đã bẻ khóa thành công và dắt chiếc SH ra ngoài.

Theo Người Lao Động đưa tin, nạn nhận bị "nhảy" chiếc SH giá cả trăm triệu đồng này là anh P.Q.V. (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp). Anh cũng cho biết, do chiếc xe có gắn khóa chống trộm nên kẻ gian không thể nổ máy mà chỉ dắt bộ.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn