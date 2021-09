Clip hướng dẫn sau tiêm vaccine theo phong cách "sang chảnh" gây sốt, hóa ra là do "xuất xứ" đặc biệt của các tình nguyện viên

Lướt trên mạng xã hội mới đây, có một đoạn clip về nhóm tình nguyện viên với màn sáng tạo cách hướng dẫn tiêm chủng độc đáo đã nhận "bão" like của dân mạng. Những người này đều xuất thân là tiếp viên hàng không. Do dịch bệnh kéo dài, họ đã trở thành tình nguyện viên ở tuyến đầu.

Trong bộ bảo hộ kín mít tại điểm tiêm chủng ở sân vận động Tao Đàn (Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), một người cầm loa đọc lớn các hướng dẫn cần thiết:

"Xin chào bà con. Bà con vui lòng dành chút thời gian theo dõi hướng dẫn an toàn sau tiêm. Vui lòng chờ 15 phút đợi đọc tên, sang bàn bên này ký xác nhận, sau đó sang bàn này để gặp bác sĩ, sau đó ra về bằng lối này".

Trong khi đó 2 tình nguyện viên đứng gần các hàng ghế miêu tả bằng hành động như các tiếp viên hàng không thường làm.

Sau khi hoàn thành, nhóm tình nguyện viên không quên thả tim như một lời cổ vũ, động viên đầy đáng yêu tới mọi người phía dưới. Màn hướng dẫn sau tiêm mang đậm phong cách "đi máy bay" này nhận được sự cổ vũ lớn từ người dân.

Loạt hành động đáng yêu của nhóm tình nguyện viên

Sau hơn 10 tiếng đăng tải đoạn clip thu hút tới hơn 183.000 nghìn lượt, dân mạng đùa rằng chắc các tiếp viên hàng không làm vậy vừa giúp tinh thần mọi người thoải mái, vừa để bớt nhớ nghề đây mà.

- "Trời ơi, cưng quá trời cưng luôn mấy anh chị tiếp viên ơi!"

- "Xem clip tui cứ nghĩ người đọc thông báo quen mồm lại đọc thành bà con nhớ thắt giây an toàn, hạ ghế thẳng lưng, gấp bàn ăn, tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong thời gian này thì cười sảng mất".

- "Chắc các bạn đang nhớ nghề đây mà".

- "Quá dễ thương và dễ hiểu đối với người dân".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc