CLIP: Hồi hộp với cảnh nam thanh niên làm chuyện điên rồ

Chiều 31-5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP HCM, Công an quận 10 (TP HCM) đã bàn giao một đối tượng có biểu hiện bất thường cho cơ quan địa phương có thẩm quyền xử lý.

Cảnh sát khống chế đối tượng

Trưa cùng ngày, người dân sinh sống quanh khu vực đường Nguyễn Kim (phường 6, quận 10) hốt hoảng khi thấy một nam thanh niên liều mạng trèo từ tầng 4 căn nhà số 96/12 sang nhà số 120/20 đường Nguyễn Kim.

Nhiều nhân chứng ở hiện trường khẳng định người này mất kiểm soát hành vi và có ý định nhảy lầu.