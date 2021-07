Clip: Hai cô dâu lao vào đánh nhau để tranh chú rể và cái kết bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng hi hữu này xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đám cưới đang diễn ra, một người phụ nữ cũng mặc váy cưới đã lao vào hôn trường nắm tóc, giật khăn voan rồi xô ngã cô dâu xuống sàn.

Người phụ nữ này được cho là tình cũ của chú rể. Trước khi đến nhà hàng quậy phá, cô ta bị nghi đã nốc rượu đến say xỉn. Điều đáng nói là cô dâu cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thậm chí cô còn nhảy vào đánh tay đôi với tình địch.

Ngay sau đó, chú rể và một người bồn bàn đã cố gắng tách hai người phụ nữ ra khỏi cuộc xô xát. Anh chàng sau đó đã nói với người phụ nữ rằng, mình không muốn dính liếu gì tới cô ta nữa.

Trong lúc tranh cãi cô dâu vô tình tiết lộ tình cũ của chồng đã có thai và chì chiết cô này lấy cái thai trong bụng bắt vợ chồng cô phải chu cấp nhà cửa.

Cuối cùng, chú rể đành phải khuyên người phụ nữ đi về nhà để tránh làm ảnh hưởng tới đám cưới của mình.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn