Clip đưa F0 đi cách ly mà như rước dâu, MXH thích thú: Lạc quan như thế Covid phải lùi xa

Covid-19 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người trên khắp thế giới theo những cách khác nhau. Nhưng cho đến khi nó chưa lùi xa để trở thành một phần của quá khứ, chúng ta chỉ có cách đối diện với nó.

Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh đưa F0 đi cách ly có thể sẽ gợi ý cho bạn cách sống chung với đại dịch này ở góc độ tích cực.

Your browser does not support the video tag.

Cảnh đưa F0 đi cách ly trên xuồng máy ở miền Tây

Theo đó, video ghi lại cảnh ở miền Tây sông nước - nơi nổi danh với cảnh rước dâu trên xuồng máy. Đám đưa rước đi ngang qua sông này là những bệnh nhân F0, khoác lên mình bộ bảo hộ xanh kín mít.

Người quay clip đã lồng nhạc... đám cưới, cộng thêm hiệu ứng lấp lánh do ánh nắng chiếu vào lớp kính chắn trước mặt khiến 15 giây này trở nên "dễ thở" hơn. Nếu chỉ nghe nhạc, chắc nhiều người sẽ lầm tưởng clip quay một đám rước dâu nào đó.

Nhiều người đã khen ngợi cách vận chuyển F0 sáng tạo như trên của nhân viên y tế ở miền Tây, vừa đảm bảo khoảng cách với những người khác, vừa có thể tạo ra không khí lạc quan cho những F0 phải đi cách ly.

Cách người làm video "biến tấu" một việc chẳng mấy vui vẻ thành đoạn clip hài hước như trên cũng khiến dân mạng thích thú, cho rằng truyền được năng lượng tích cực. Đó cũng có thể ngầm hiểu là lời chúc bình an cho các F0 được rước đến khu điều trị.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc