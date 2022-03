Clip đầy đủ vụ chồng hất cả mâm cơm vào mặt vợ con: Người vợ sai trước?

Mới đây, MXH truyền tay nhau đoạn clip hơn 1 phút ghi lại diễn biến trước đó của vụ chồng có hành vi vũ phu hất cả mâm cơm vào mặt vợ con. Tình tiết này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Đoạn clip tiết lộ thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 19h13 ngày 22/3. Lúc này, cả nhà 5 người đang ngồi ăn cơm ở phòng khách. Đôi vợ chồng xảy ra lời qua tiếng lại.

Tuy không rõ cả hai xảy ra mâu thuẫn về vấn đề gì, ban đầu người chồng vẫn xưng hô "anh - em". Sau đó, người vợ lớn giọng xưng "mày - tao" thì người đàn ông tức giận ném đũa bát rồi đứng bật dậy hất cả mâm cơm vào mặt vợ đang ngồi đối diện quát: "Mày với ai?". Đáng nói, thời điểm này còn có mặt của 3 đứa con nhỏ.

Sau khi mâm thức ăn bị hất tung toé, người vợ lấy tay đỡ rồi đứng dậy bỏ vào phòng không nói không giằng. Chứng kiến cha mẹ cãi vã, 3 đứa trẻ đứa nép vào lòng mẹ, đứa ngơ ngác nhìn.

Thấy mẹ bỏ đi, hai bé lớn cũng sợ hãi lần lượt chạy vội lên tầng 2. Hiện chưa rõ nguồn cơn xảy ra sự việc là gì, song hành vi bạo lực của người đàn ông với vợ con đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Dẫu vậy, một số cũng không đồng tình với thái độ và cách xưng hô của người vợ trước đó.

- "Chị vợ lèm bèm thế, chồng đang ăn mà vợ cứ nói như thế là không được rồi".

- "Cái gì cũng có lý do của nó, tức nước vỡ bờ. Xem clip này xong xin phép "quay xe".

- "Vợ không đúng nhưng chồng cũng vẫn sai, trước mặt các con thì không nên làm như vậy?", một số ý kiến của dân mạng.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc