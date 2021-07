Clip đánh ghen ở Hà Nội: Tiểu tam thách thức "chính cung": Tao đứng đây cho mày đánh đấy, mày đánh đi

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao với clip ghi lại một vụ đánh ghen. Vụ việc được cho là xảy ra ở đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Hà Nội. Vụ việc gây chú ý vì tiểu tam không ngừng phân trần và thách thức chính thất một cách nực cười.

Theo diễn biến đoạn clip, tiểu tam trong câu chuyện mặc áo màu be quần đen còn người vợ bị "cắm sừng" mặc váy hồng. Lúc này, một người đàn ông nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Người ta có gia đình rồi còn bám vào làm gì, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta?".

Nhưng con giáp thứ 13 lớn tiếng phân trần: "Anh ý bám cháu chứ cháu không bao giờ tán anh ấy trước". Câu trả lời khiến những người khác tỏ ra không hài lòng và lắc đầu ngao ngán.

Dù là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng tiểu tam không ngừng đôi co và tỏ ra rất ngang ngược khiến người vợ bức xúc xông vào giật tóc, đạp túi bụi. Thấy vậy, người dân xung quanh vội vào can ngăn. Sau khi được ứng cứu, tiểu tam lên giọng thách thức chính thất: "Tao đứng đây cho mày đánh đấy, mày đánh đi, mày đánh tao tiếp đi".

Xôn xao clip đánh ghen ở Hà Nội

Vụ đánh ghen trên đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, có hành vi tụ tập quá số lượng người nơi công cộng khi tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang phức tạp và căng thẳng. Nhân vật tiểu tam trong clip còn không đeo khẩu trang phòng dịch.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Dù việc đánh ghen, ngoại tình diễn ra ngày càng nhiều nhưng khi chứng kiến những câu chuyện tương tự vẫn khiến nhiều người nóng máu.

"Tiểu tam phá hoại hạnh phúc mà còn ngang ngược già mồm cãi bằng được".

"Giờ mấy thể loại đi giật chồng người khác ngày càng nhiều, còn không biết xấu hổ nữa, xem mà sôi máu".

"Ui bà tiểu tam này bá đạo thật, chồng người ta bám mà bà không dính líu thì sao người ta phải đánh ghen, nghe mà tức cười ghê", một số dân mạng bình luận.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc