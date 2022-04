Clip: Đang rẽ trái, ô tô con đứt lìa đầu sau cú tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại St. Petersburg, Nga và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe minivan hiệu Hyundai đang rẽ trái thì bất ngờ một chiếc xe Mazda chạy ở làn sát ngoài cùng bên trái lao tới.

Sau cú đâm mạnh, phần đầu xe Hyundai đứt rời khỏi thân, văng ra xa, chiếc Mazda cũng bị hư hỏng nặng phía đầu xe. May mắn là tài xế xe Hyundai không bị thương nặng, người điều khiển chiếc Mazda cũng không cần tới sự trợ giúp của y tế.

Sau khi clip được đăng tải, đa số người xem đều không khỏi rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn