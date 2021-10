Clip: Đang ngủ, người đàn ông bị chuột cống khổng lồ trèo lên bụng

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng này được ghi lại vào ngày 26/9, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong clip, một người đàn ông đang nằm ngủ trưa trong quán thì bất ngờ bị một con chuột cống khổng lồ trèo lên bụng.

Điều hài hước là người đàn ông này lại tưởng đây là chú chó cưng mà gia đình nuôi nên vẫn để cho con chuột trèo lên người mà không hề hay biết gì. Vài giây sau, anh ta mới phát hiện ra con chuột và hất nó ra khỏi bụng.

Vợ của người đàn ông cho biết, con chuột cống phải nặng bằng con mèo và không hiểu sao nó lại có thể to đến vậy.

Cô cũng cho biết, đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy con chuột có kích thước lớn như vậy trong cửa hàng.

Được biết con chuột đã bị đuổi ra ngoài ngay sau đó.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn