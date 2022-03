Clip: Cặp đôi làm điều xấu hổ khi đang lái xe ô tô khiến dân tình kêu oai oái

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của một cặp đôi trên xe ô tô khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông lái xe... bằng chân; còn tay, người đàn ông dùng để nắm tay người phụ nữ ngồi cạnh rồi cho lên ngực một cách âu yếm.

Đáng nói, dù biết rằng hành vi này nguy hiểm, thế nhưng người phụ nữ cũng không tỏ vẻ phản đối hay ngăn cản.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", ai ai cũng lên tiếng chỉ trích hành động nguy hiểm và sự vô trách nhiệm của cặp đôi này.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật an toàn giao thông này để làm gương cho mọi người.

"Tưởng vậy là ngầu, là sang hả? Lái xe kiểu này vừa nguy hiểm cho người ngồi trên xe, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác"

"Yêu nhau vào là thế hả mọi người, sợ quá, nguy hiểm quá. Giờ được dân mạng biết tới, xấu hổ thay"

"Nhìn cái hành động lái xe bằng chân, thật không thể chấp nhận được một chút nào. Từ cái ý thức đến cái hành động, chán ngán thực sự", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng đối với người điều khiển xe ô tô “dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường”.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn