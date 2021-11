Clip: Cận cảnh chú lợn có 2 chân vẫn kiên cường tập đi gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh một chú lợn con đáng yêu sinh ra chỉ có 2 chân đằng trước. Dù vậy, nó vẫn cố gắng sử dụng 2 chân trước để di chuyển và dùng chiếc mõm để giữ cân bằng.

Có thể thấy, dù rất khó khăn trong việc đi lại nhưng chú lợn bé nhỏ này vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ để cố gắng thích ứng với cơ thể của mình. Kể cả khi bị vấp ngã nó vẫn đứng dậy và tiếp tục di chuyển.

Hiện chưa rõ đoạn clip được ghi lại ở đâu nhưng ngay sau khi được đăng tải, nó đã thu hút rất nhiều bình luận và chia sẻ của người dùng mạng. Nhiều người xem đều tỏ ra khâm phục trước nghị lực phi thường của chú lợn này.

Được biết, đây không phải là chú lợn đi bằng chân đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, một chú lợn cụt chân ở Hà Nam, Trung Quốc cũng gây bất ngờ cho người xem với khả năng đi lại uyển chuyển bằng 2 chân. Thậm chí, nó còn được đặt tên là "Zhu Jianqiang" (nghĩa là: Chú lợn có ý chí mạnh mẽ).

