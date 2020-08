Clip: Bị bắt quả tang, chồng đá liên tiếp vào đầu vợ để cứu bồ

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đánh ghen hiếm có. Theo đó, người đàn ông bị vợ và mẹ vợ bắt quả tang khi đang đi với bồ nhí. Cô vợ và mẹ giật tóc, dùng dép đánh vào đầu bồ nhí. Trong khi đó, cô bồ trẻ cũng túm chặt tóc cô vợ không buông.

Chứng kiến cảnh này, người chồng lăng nhăng liên tiếp có những hành động bạo lực với vợ. Anh ta dúi điếu thuốc đang hút dở vào mặt vợ, thụi vào lưng và đám vào đầu cô. Thậm chí, trong lúc tức giận, người này còn bê hòn gạch bên đường định tấn công vợ. May mắn là người dân xung quanh đã kịp can ngăn.

Ngay sau đó, người đàn ông vẫn buông lời chửi bới và đá vào bụng vợ.

Your browser does not support the video tag.

Bị bắt quả tang, chồng đá liên tiếp vào đầu vợ để cứu bồ, phẫn nộ nhất là giây phút bê hòn gạch

Sự việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự bàng hoàng và phẫn nộ với hành vi dã man của người đàn ông.

"Hắn ta đánh vợ như một tên côn đồ. Xem clip mà uất ức thay cho cô vợ, lấy nhầm kẻ bội bạc còn vũ phu", tài khoản Tuấn Hoàng bình luận.

"Đánh vợ không ngơi tay, hèn hạ đến thế là cùng! Hắn còn liêm sỉ không vậy?", một người khác bày tỏ.

Tác giả: Duy Nam

Nguồn tin: Báo Dân sinh