Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị hai con chó tấn công ngay khi đang được bố bế khiến nhiều người xem bàng hoàng, sợ hãi.

Theo thông tin ban đầu, sự việc được cho là xảy ra ở Đồng Nai.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé gái bị chó dữ lao vào cắn xé dù đang được bố bế trên tay và màn giải cứu đến 'nghẹt thở'

Cụ thể, toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera của một nhà dân gần hiện tường ghi lại. Theo đó thời điểm xảy ra vào khoảng hơn 7h30 phút sáng 22/5. Một ông bố cởi trần đang bế con gái nhỏ trên tay đi từ cổng chuẩn bị vào nhà. Đột nhiên, một con chó lớn, màu đen lao tới, ngoạm vào đùi bé gái. Con chó tiếp tục ngậm chặt chân bé gái rồi giằng kéo trong khi ông bố vẫn đang bế bé trên tay. Thậm chí, cú giằng hung hãn của con chó còn lôi luôn cả ông bố ngồi bệt xuống đất.

Con chó màu vàng khác cũng chạy vòng quanh định lao vào tấn công. Trong khi người bố dùng hết sức mình ngăn cản nhưng con vật quá hung hăng, nhất định không buông tha cho bé gái.

Hai bên giằng co đến "nghẹt thở", ông bố vẫn không giúp con gái thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của chó dữ. Phải đến khi có một người đàn ông gần đó lấy cây chổi cán dài lao tới vụt vào con chó thì nó mới sợ hãi mà buông tha tha cho cả 2 bố con.

Sau khi bị chó tấn công, bé gái hoảng sợ, gào khóc. Một bé gái khác ở gần đó chứng kiến vụ việc cũng sợ hãi không dám nhúc nhích.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về lượt tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều "đứng tim" khi theo dõi diễn biến vụ việc kinh hoàng. Ngoài ra, nhiều ý kiến khuyên hai bố con nên nhanh chóng đi khám và tiêm phòng, tránh trường hợp xấu về bệnh dại ở động.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người lên tiếng góp ý với những ai đang nuôi chó. Dẫu biết yêu thương và nuôi động vật là điều tốt, nhưng vẫn phải chú ý phòng tránh nguy hiểm cho bản thân và mọi người. Không nên thả chó ra đường mất kiểm soát như trên.

Ảnh cắt từ clip



Một số cư dân mạng bình luận:

"Đáng sợ quá. Con chó giằng chân con bé mãi không chịu nhả. Thương con",

"Nhìn mà đau xót, con đau lắm đây. Bố cứu mà cũng không lôi được con chó hung hăng kia ra",

"Có người lớn còn thế, thậm chí là đang bế trên tay. Không dám nghĩ đến cảnh đứa bé đứng một mình thì sự việc sẽ còn nguy hiểm đến đâu",

"Mọi người, nhà nào nuôi chó chú ý cẩn thận đừng thả dông ra đường, dễ gây nguy hiểm cho an toàn của người khác",

"Mình rất yêu và thích việc nuôi chó. Nhưng cần nuôi chó đúng cách và không gây ảnh hưởng đến an toàn, chứ xem cảnh này sốc quá",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn