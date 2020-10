Clip: Bế con nhỏ trên tay, người chồng lao tới đấm, đá vợ dã man giữa sân chung cư

Vừa được chia sẻ trên mạng xã hội tối 11/10, đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại màn xô xát giữa đôi nam nữ - được cho là vợ chồng, đã nhanh chóng hút sự chú ý của dân mạng.

Theo người chứng kiến ghi lại, thời điểm đó ngay khi vừa bước xuống từ xe ô tô, người chồng đã tỏ ra vô cùng giận dữ, chửi bới. Tay bồng bế con nhỏ đang khóc, nhưng anh ta vẫn lao tới giật tóc, đấm rồi đá thẳng vào mặt vợ vô cùng dã man.

Người chồng đá thẳng vào mặt vợ.

Đỉnh điểm, người chồng bóp cổ rồi đầy vợ ngã vào lùm cây. Trước lực đánh rất mạnh của chồng, người vợ lúc này còn đang đi chân trần, chỉ biết la hét để phản kháng. Nhiều người dân xung quanh cũng đã chạy tới tìm cách khuyên nhủ, can ngăn nhưng người chồng kia tỏ ra quá hung hãn.

Anh ta thậm chí còn đẩy vợ ngã vào lùm cây

Những gì được ghi lại trong đoạn clip khiến người xem vô cùng phẫn nộ. Dù không rõ nguyên nhân, mẫu thuẫn giữa 2 người là gì nhưng hành vi đánh phụ nữ dã man như vậy đáng bị lên án mạnh mẽ. Đấy là chưa kể việc anh ta đã sử dụng bạo lực với vợ ngay trước mặt con nhỏ, khiến đứa trẻ sợ khóc thét lên.

Sự việc này xảy ra dưới sân một khu chung cư ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hiện sự việc này vẫn đang tiếp tục nhận rất nhiều sự theo dõi, quan tâm từ dư luận.

Bế con nhỏ trên tay, người chồng lao tới đấm, đá thẳng mặt vợ

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & bạn đọc