Clip: Bật cười cụ ông đi cắt tóc mang theo cả sơ đồ hướng dẫn chi tiết để anh thợ chỉ việc làm theo

Mới đây, nhiều thành viên mạng xã hội cùng nhau chia sẻ đoạn clip dễ thương ghi lại cảnh một cụ ông cắt tóc vỉa hè.

Clip: Cụ ông đi cắt tóc mang theo sơ đồ minh họa cụ thể để anh thợ làm theo

Theo đó, cụ ông đến chỗ cắt tóc, ngồi sẵn vào vị trí, đeo khẩu trang chống dịch đầy đủ. Cụ ông lấy từ túi áo một tờ giấy, trên đó có vẽ sẵn... sơ đồ cụ thể hướng dẫn cắt tóc. Chỗ nào giữ nguyên, chỗ nào cắt lên 2 phân,... tất cả đều được ghi rõ.

Cụ ông cũng cẩn thận mở hết cỡ tờ giấy, chỉ vào từng vị trí và nhắc nhở thợ cắt tóc làm theo ý mình. Anh thợ nhìn sơ đồ cắt tóc thì dạ vâng, cho biết đã nắm rõ vấn đề. Giờ bắt tay vào việc.

Cận cảnh hướng dẫn chi tiết của cụ ông nhắn nhủ đến anh thợ cắt tóc

Đoạn clip được chia sẻ khiến nhiều người chú ý và để lại nhiều bình luận hài hước.

- Khi bạn mất niềm tin vào anh thợ cắt tóc. Đùa thôi, nhiều người họ biết mình nên cắt kiểu gì cho đẹp nên dặn trước anh thợ.

- Có lần ra tiệm cũng trình bày các kiểu, cuối cùng anh thợ vẫn cắt không được như ý. Mà lỡ cắt rồi biết trách ai được giờ. Sau này chắc cũng phải mang theo sơ đồ giống cụ quá.

- Cụ cẩn thận quá, thế này mà anh thợ cắt sai thì có chuyện đấy nhé.

