Clip: 2 tài xế lao vào 'giao chiến' ngay giữa đường phố Hà Nội sau va chạm giao thông

Sự việc xảy ra vào chiều 4/7 vừa qua tại khu vực ngã ba Vũ Trọng Phụng - Ngụy Như Kon Tum (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, 2 tài xế lao vào đánh nhau túi bụi. 2 bên liên tục vung những cú đấm "trời giáng" vào đối phương, không ai chịu nhượng bộ.

Sự việc diễn ra giữa phố trước sự chứng kiến của đông người qua lại. Ai nấy khi đi qua đều ngoái lại nhìn đầy hiếu kì gây ách tắc giao thông.

Trước sự việc này, một người đàn ông chạy xe máy chở nước đã dừng lại và tiến đến can ngăn. Tuy vậy, 2 nam tài xế vẫn "giao chiến" quyết liệt.

Chỉ đến khi có chiến sĩ CSGT can thiệp, 2 bên mới dừng lại.

Một phần diễn biến vụ việc được người đi đường quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm. Được biết, nguyên nhân được cho là do 2 bên đã xảy ra va chạm giao thông trước đó.

