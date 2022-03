Clip: 2 cô gái đầu trần lái xe như diễn xiếc trên đường, cú ngã đau điếng sau đó mới gây chú ý

Your browser does not support the video tag.

Tình huống này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút sự chú ý và nhiều bình luận bàn tán xôn xao.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy trên đường. Bất ngờ, cô gái cầm lái đùa cợt rồi giật đùng đùng một cách khó hiểu. Bạn nữ ngồi sau cũng hưởng ứng khá nhiệt tình.

2 cô gái lái xe như diễn xiếc trên đường

Tuy nhiên, có lẽ vì quá "sung", cộng thêm việc chiếc xe máy vẫn đang chạy băng băng, cô gái ngồi sau mất thăng bằng rồi ngã ngửa, đập mạnh lưng xuống đường.

Cô gái ngồi sau ngã mạnh xuống đường vì trò đùa này

Theo dõi đoạn clip, cộng đồng mạng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ và cách lái xe cẩu thả của cô gái trên. Một số cho rằng, cú ngã đau điếng kia có lẽ sẽ khiến cô gái rút ra bài học đáng nhớ.

"Đi xe cũng không yên nữa. Không đội mũ phóng veo veo rồi còn diễn trò. May không va chạm ảnh hưởng gì ai!";

"Ngã thế kia chắc cũng nhớ đời! Đi xe cẩu thả, thái độ cợt nhả, coi thường luật giao thông, coi thường cả tính mạng của chính mình!";

"Tôi cũng chịu luôn đấy! Đi xe mà cũng phải bày trò như thế, đúng là cạn lời. Đùa dại không đúng lúc!".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn