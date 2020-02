CLB TPHCM thắng chật vật: Công Phượng toả sáng, Bùi Tiến Dũng mắc lỗi nghiêm trọng

CLB TPHCM có chiến thắng đầu tay ở AFC Cup 2020. Đại diện V-League đánh bại Hougang United 3-2 trên sân khách sau khi đã dẫn trước tới 3-0. Thành quả này giúp CLB TPHCM chia sẻ ngôi đầu bảng với Yangon United, đội cũng thắng 3-2 trước Laos Toyota FC ở trận đấu còn lại.

90 phút tại Singapore cũng chứng kiến màn trình diễn trái ngược của Công Phượng và Tiến Dũng, hai tân binh được kỳ vọng bậc nhất của đội bóng á quân V-League.

Công Phượng ngày càng ăn ý

Trước khi đến CLB TPHCM, Công Phượng trải qua 1 năm không ghi bàn ở tất cả các đội khoác áo, từ CLB (Incheon United, Sint-Truidense) đến tuyển quốc gia. Sự tự tin của tiền đạo sinh năm 1995 là dấu hỏi lớn, cùng cảm giác bóng bị hao hụt đi sau quãng thời gian dự bị.

Dù vậy, Công Phượng đã cho thấy sự hoà hợp đáng ngạc nhiên chỉ sau 4 tuần làm quen với đội bóng mới. Ở trận ra quân AFC Cup, Công Phượng ghi 1 bàn giúp đội nhà hoà 2-2. Pha chọn vị trí thông minh và lắc đầu quyết đoán chỉ là một phần nhỏ trong trận đấu đầy nỗ lực của cầu thủ xứ Nghệ.

Công Phượng hoà nhập rất nhanh.

Được bố trí đá tiền đạo lùi sau trung phong Amido Balde, Công Phượng kiên nhẫn kéo bóng, chạy chỗ tìm khoảng trống và tranh chấp để pressing. Cố gắng không ngừng nghỉ của Công Phượng giúp hàng công CLB TPHCM gây áp lực rất hiệu quả, dồn ép Yangon và ghi 2 bàn thắng.

Ở trận tối qua, Công Phượng tiếp tục tiến bộ khi cải thiện khả năng đá một chạm và phối hợp rất tốt với Phi Sơn. Bộ đôi này tạo ra ít nhất 3 cơ hội ăn bàn rõ rệt cho nhau. Trong đó bàn mở tỷ số của CLB TPHCM đến từ pha di chuyển cực kỳ ăn ý, khi Phi Sơn đi bóng hút người khéo léo trước khi chuyền vào cho Công Phượng dứt điểm một chạm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Seong, Công Phượng chơi đơn giản, gọn gàng hơn. Cầu thủ mang áo số 21 đã biết ngẩng đầu khi có bóng và ưu tiên tìm kiếm đồng đội phối hợp, thay vì ham rê dắt như trước đây.

Sự thay đổi của Công Phượng là tín hiệu vui cho CLB TPHCM. Sau khi hai ngoại binh là Viktor Prodell và Matias chấn thương, Công Phượng là hy vọng hàng đầu của đội á quân V-League.

Phi Sơn có hattrick kiến tạo.

Nỗi buồn Tiến Dũng

CLB TPHCM không có chiến thắng trọn vẹn khi thủng lưới liền 2 bàn trong 5 phút gần cuối trận. Một trong số đó đến từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Phút 75, Tiến Dũng lao ra truy cản pha thoát xuống của tiền đạo Hougang United, nhưng lại xử lý nửa vời, khựng lại một nhịp để cầu thủ đối phương vượt qua. Tiến Dũng buộc phải phạm lỗi chịu phạt đền và bị đánh bại trên chấm 11m.

Tiến Dũng chịu nhiều áp lực.

Pha mắc lỗi sơ đẳng cho thấy Tiến Dũng chưa có sự tự tin cần thiết, nên xử lý thiếu dứt khoát, đưa ra quyết định sai. Từ sau giải U23 châu Á không thành công, Tiến Dũng dường như chưa gượng dậy được sau sai lầm. 6 tháng gần nhất, Tiến Dũng đã mắc ít nhất 4 lỗi lớn, trực tiếp khiến đội nhà chịu bàn thua.

Thủ môn sinh năm 1997 sẽ không có nhiều thời gian hoàn thiện, bởi ở CLB TPHCM, sự cạnh tranh là rất khốc liệt. Đua tranh với Tiến Dũng là đàn anh Thanh Thắng - người chơi cực ổn định mùa trước. Sau lỗi mắc phải ở trận này, rất có thể Tiến Dũng phải trở lại băng ghế dự bị trong trận gặp Hà Nội FC ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia vào ngày 1/3 tới.

