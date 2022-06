Chuyện nghề của một điều tra viên sắc sảo

Đồng chí Toàn 5 năm liền (2017-2021) là Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là một điều tra viên năng động, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ - pháp luật, trực tiếp đấu tranh khám phá nhiều vụ án phức tạp, dư luận xã hội ở địa phương đặc biệt quan tâm.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Duy Toàn cho biết, tháng 10/2012, anh tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II và được phân công nhiệm vụ ở Công an huyện Đồng Xuân. Bằng những nỗ lực tích cực kết hợp niềm đam mê nghề nghiệp, sau hơn 10 năm từ vị trí cán bộ điều tra, điều tra viên anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra hàng chục vụ án hình sự, đồng thời nâng cao trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân và được bổ nhiệm Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đồng Xuân. Từ tháng 10/2022, anh được điều động và lần lượt đảm nhiệm chức trách Phó Đội trưởng, Đội trưởng Đội Kiểm tra pháp luật, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên.

Trung tá Nguyễn Duy Toàn cùng cán bộ Kiểm lâm kiểm tra hiện trường một vụ phá rừng.

Từ những trải nghiệm thực tế, kết hợp thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm của đồng đội và tiếp tục nâng cao trình độ Thạc sĩ Luật năm 2018; cùng với sự năng động vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong công tác chuyên môn, nhiều năm qua, anh luônnỗ lực làm tốt công tác nghiên cứu, thẩm định hồ sơ tố tụng hình sự phức tạp của Công an các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn nghiệp vụ và pháp luật; xây dựng và triển khai thực hiện nhiều chuyên đề về điều tra hình sự, xử lý tội phạm. Đặc biệt, kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị tham mưu Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra, phòng ngừa thiếu sót, oan sai, bỏ lọt tội phạm trong tố tụng hình sự… Bên cạnh đó, với tư cách điều tra viên, mỗi năm anh trực tiếp đảm nhiệm điều tra 5-7 vụ án hình sự phức tạp, trong đó có không ít vụ án phải xác lập chuyên án truy xét với nhiều khó khăn, vất vả…

Dấu ấn nổi bật nhất trong thời gian gần đây là Trung tá Nguyễn Duy Toàn trực tiếp điều hành tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngược xuôi hàng chục chuyến đi xuyên sâu vào những cánh rừng ở địa phận tiếp giáp huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh để khảo sát, khám nghiệm hiện trường rồi đề xuất xác lập chuyên án truy xét, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ rà soát hàng trăm đối tượng chuyên nghề khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa…

Mặc dù vấp phải rất nhiều khó khăn, trở ngại do hiện trường là rừng núi, chỉ còn lại dấu tích gốc cây bị đốn hạ cùng nhiều khúc gỗ chưa kịp cẩu kéo và những đoạn đường san ủi, trong khi người dân không dám cung cấp thông tin vì lo sợ lâm tặc trả thù; nhưng cuối cùng Trung tá Nguyễn Duy Toàn cùng đồng đội lần lượt làm rõ 24 đối tượng "lâm tặc"có hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm, tổ điều tra đã mở rộng điều tra hiện trường và nghi can, từ đó khởi tố thêm 10 cán bộ, công chức, viên chức về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ lâm nghiệp UBND xã Sơn Thành Tây…; làm rõ hậu quả mở đường, đốn hạ, vận chuyển, mua bán 373 cây gỗ với hơn 343m3, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 1 tỷ đồng.

Kết thúc chuyên án, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã có thư khen, thưởng Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, làm rõ vụ phá rừng có tổ chức, quy mô lớn nhất ở địa phương này sau 32 năm tái lập tỉnh Phú Yên. Đến cuối tháng 4/2022, vụ án đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt 34 bị cáo 89 năm 9 tháng tù giam và 4 năm tù cho hưởng án treo.

Ngoài vụ án nêu trên, chỉ tính 3 năm qua, Trung tá Nguyễn Duy Toàn còn trực tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ án phức tạp khác như vụ Nguyễn Xuân Bình (SN 1994, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) cùng 3 đồng phạm sử dụng công nghệ cao "vẽ" ra hàng loạt giấy tờ giả mạo, vay vốn tín chấp của một doanh nghiệp tài chính tại TP Hồ Chí Minh để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng; vụ án Bùi Văn Cần (SN 1985), Trần Thanh Hoài (SN 1984, cùng trú ở xã An Chấn, huyện Tuy An) tổ chức cho 62 đối tượng đánh bạc tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Kết cục nhóm lừa đảo đã lãnh án 35 năm tù giam, nhóm đánh bạc cũng bị tuyên xử tổng hình phạt 176 năm tù giam và 18 năm tù (án treo), đồng thời bị phạt tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Đại tá Trần Trọng Hiền nhận xét: "Trung tá Nguyễn Duy Toàn là một điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động "Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn liền với học tập và thực hiện nghiêm túc "6 điều Bác Hồ dạy CAND". Ngoài danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền (2017-2021) và Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc (2019-2021), đồng chí Toàn còn được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên tặng 6 bằng khen".

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân