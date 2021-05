Chuyên gia Anh, Na Uy nói có bằng chứng Covid-19 từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Các nhân viên làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán năm 2017 (Ảnh: AFP).

Dailymail dẫn nghiên cứu sắp công bố của nhà khoa học Anh Angus Dalgleish và nhà khoa học Na Uy Birger Sørensen cho biết, họ có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 được tạo ra ở Trung Quốc từ năm ngoái, nhưng phát hiện này bị giới học thuật và các tạp chí y khoa thời điểm đó từ chối công bố.

Họ phát hiện ra điều khác thường ở virus SARS-CoV-2 trong quá trình nghiên cứu phát triển vắc xin ngừa Covid-19. Điều khác thường đó là một hàng 4 axit amin, tạo ra điện tích dương và liên kết với các tế bào âm tính của con người. "Theo quy luật tự nhiên, không thể có 4 axit amin dương trên một hàng. Cách duy nhất để có điều này là bạn phải tự tạo ra nó", ông Dalgleish nói.

Nghiên cứu của hai chuyên gia này nói rằng: "Khả năng virus xuất hiện do các quá trình tự nhiên là rất thấp. Nếu đại dịch do virus tự nhiên gây ra, nó sẽ biến đổi dần, dễ lây lan hơn nhưng mức độ nghiêm trọng giảm đi. Đó là điều nhiều người dự đoán với đại dịch Covid-19, nhưng dường như điều này đã không xảy ra".

Ngoài ra, hai chuyên gia cũng theo dõi các nghiên cứu do Trung Quốc công bố liên quan đến Covid-19, trong đó có một số nghiên cứu phối hợp với các đại học Mỹ, cho thấy các công cụ có thể đã được dùng để tạo ra virus SARS-CoV-2. Hai chuyên gia cho rằng, phần lớn các nghiên cứu đó sử dụng phương pháp nghiên cứu "phát triển chức năng" - phương pháp tác động đến các virus tự nhiên để làm cho chúng dễ lây nhiễm hơn.

Nghiên cứu cũng nói rằng, khi đại dịch bùng phát, các nhà khoa học Vũ Hán đã tìm cách che giấu dấu vết.

Ông Dalgleish là giáo sư chuyên nghiên cứu về ung thư tại London, Anh và từng được biết đến với nghiên cứu đột phá về vắc xin phòng HIV. Ông Sørensen là một nhà virus học và là lãnh đạo hãng dược Immunor - công ty cũng tham gia phát triển vắc xin ngừa Covid-19.

Nghiên cứu của hai chuyên gia trên được tiết lộ trong bối cảnh giới khoa học và giới làm chính sách ở Mỹ và một số nước quan tâm trở lại giả thuyết virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Trong một động thái gây chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã chỉ đạo cộng đồng tình báo "tăng gấp đôi" nỗ lực điều tra để đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn về nguồn gốc đại dịch Covid-19 trong vòng 90 ngày.

"Đến nay, cộng đồng tình báo đã đưa ra hai giả thuyết nhiều khả năng nhất nhưng chưa đi đến một kết luận rõ ràng. Tôi đã đề nghị cộng đồng tình báo tăng gấp đôi nỗ lực thu thập và phân tích thông tin có thể giúp chúng tôi tiến gần hơn đến một kết luận rõ ràng (về nguồn gốc Covid-19) và báo cáo lại cho tôi trong vòng 90 ngày", ông Biden cho biết hôm 26/5.

Quyết định được đưa ra giữa lúc các lời kêu gọi mở rộng điều tra nguồn gốc Covid-19 phủ bóng lên cuộc họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) trong tuần này. Tại cuộc họp, đại diện của các nước trong đó có Anh, Mỹ đã kêu gọi WHO tiếp tục giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. Giai đoạn 1 diễn ra hồi đầu năm nay khi nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu tới Vũ Hán điều tra. Tuy nhiên, báo cáo mà nhóm chuyên gia đưa ra hồi tháng 3 khiến nhiều nước cảm thấy chưa thỏa đáng khi cho rằng giả thuyết nhiều khả năng nhất là virus lây sang người từ động vật nhiễm bệnh, trong khi giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".

Trung Quốc nhiều lần bác bỏ giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, và tại cuộc họp của WHA, Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn tất phần việc của mình, hiện giờ là lúc mở rộng điều tra ở các nơi khác trên thế giới.

