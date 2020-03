Chùm ảnh mưa đá tàn phá TP. Yên Bái trong đêm

Theo phản ánh của anh Vũ Duy Thanh, người dân tại TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) với phóng viên Người Đưa Tin, khoảng 20h ngày 2/3, cơn mưa đá rất lớn, kéo dài trong khoảng 15 phút kèm theo giông lốc và gió rất mạnh.

"Trận mưa kéo dài khoảng 15 phút nhưng mưa đá đã khiến nhiều cây cối ven đường bị đổ gập, nhà dân bị vỡ cửa kính. Nhiều phương tiện cũng bị kẹt lại do cây cối đổ xuống đường. Hiện nhiều nơi ở thành phố đã mất điện", anh Thanh lo lắng nói.

Theo nguồn tin của phóng viên, sau vụ việc cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt và đang khắc phục hậu quả, hiện tại chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại về tài sản, bước đầu không có thiệt hại về người.

Ngoài Yên Bái thì tại Lào Cai cũng ghi nhận xuất hiện mưa đá, đến 21h30 một số khu vực tại Hà Nội cũng xuất hiện mưa lớn.

Một số hình ảnh do ảnh hưởng bởi mưa đá gây ra ở Yên Bái.

Những hạt mưa đá có kích thước lớn được người dân chụp lại.

Mưa đá nặng hạt khiến nhiều mái tôn bị đổ sập.

Cây xanh ven đường đổ đè vào phần đầu chiếc ô tô.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt để khắc phục hậu quả.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đã ghi nhận một bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; gần sáng và ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong đêm nay và sáng mai, ở Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông. Từ chiều tối và đêm mai, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa giông mở rộng ra toàn Bắc Bộ; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo từ trưa 4/3, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa giông, sau đó vùng mưa mở rộng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: Đặng Thùy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin