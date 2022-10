Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng lũ lụt

Tham dự có Đại biểu Quốc hội Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến –Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho nhân dân tỉnh Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ 17 giờ ngày 28/9 đến 23 giờ ngày 29/9/2022 trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lương mưa trung bình 150 – 180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thuỷ đã làm ngập lụt nhiều nơi. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã kịp thời huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai các xã, thị trấn tổ chức di dời ngay trong đêm 780 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất. Hiện nay, mực nước đã rút nhiều nhưng trên nhiều cánh đồng vẫn đang ngập lụt, một số tuyến đường vào một số xóm trên địa bàn huyện vẫn còn bị ngập và một số nhà ở vùng thấp trũng đang bị ngập.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến –Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho nhân dân huyện Thanh Chương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho 10 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Mưa lũ đã làm một người chết, 6 xóm bị cô lập, 1.335 nhà bị ngập, 05 điểm trường bị ngập, 42 nhà dân bị sạt lở phải di dời, 4 nhà dân bị đổ sập, 3.650m kênh mương bị sạt lở, 15 trạm bơm bị ngập và hư hỏng... Mưa lũ cũng làm 32 ha lúa bị thiệt hại trên 70%, 780,18 ha ngô, sắn và rau màu bị thiệt hại trên 70%... Ước tổng thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến –Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng lũ lụt

Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng bị ảnh hưởng lũ lụt, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ với bà con những thiệt hại do mưa lũ gây ra; đồng thời Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương tiếp nhận và sẽ phân bổ đến các địa phương, trao tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao cho nhân dân tỉnh Nghệ An gần 3 tỷ đồng; nhân dân huyện Thanh Chương 560 triệu đồng và trao quà cho 10 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

