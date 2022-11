Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn

Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Thanh có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Thị Mỹ Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và năm 2023; Thông qua báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của cử tri huyện Nam Đàn.

Cử tri Lê Xuân Bắc – xóm 1 phản ánh tình trạng mất an toàn hệ thống điện sinh hoạt

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã phản ánh những bất cập trong thực hiện chế độ khen thưởng; chế độ cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xóm và đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, huyện quan tâm giải quyết.

Cử tri Nguyễn Đình Thân - xóm 7 nêu ý kiến

Một số ý kiến phản ánh hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn xóm 1, xã Nam Thanh còn bắt chéo nhà này sang nhà khác, chưa có cột điện gây nguy hiểm tới an toàn tính mạng của người dân, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến tới các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục. Các cử tri cũng đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người dân trong phát triển nông nghiệp bởi hiện nay giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá sản phẩm nông nghiệp vẫn giữ nguyên.

Cử tri Nguyễn Hồng Tám – xóm 9, xã Nam Thanh phản ánh năm 2007, có 34 hộ dân trong xóm được UBND xã giao đất lâm nghiệp khoảng 300ha để phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhân dân đã đầu tư trồng keo, đến năm 2015 đã thu hoạch chu kỳ thứ nhất và sau đó nhân dân lại cải tạo đất và trồng tiếp lứa thứ 2, nhưng sau đó Ban quản lý rừng đặc dụng kết luận: Diện tích đất lâm nghiệp này chồng lấn lên diện tích rừng đặc dụng, nên các cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiêm cấm việc khai thác lâm sản. Trong lúc đó, nhân dân đã đầu tư chi phí rất lớn, có hộ từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, hiện nay số lượng keo đã đến kỳ khai thác, lại bị gãy đổ nhiều do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển số diện tích rừng này sang rừng sản xuất để nhân dân sớm thu hoạch lâm sản.

Bên cạnh đó, cử tri xã Nam Thanh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm phân bổ kịp thời số lượng xi măng cho các xã được giao về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, trong đó có xã Nam Thanh; chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hỗ trợ cho hàn gắn lại phần đập tràn Đá Hàn đã tháo dỡ vào tháng 10/2012 để thực hiện việc trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn 2 xã Nam Thanh và Nam Nghĩa.

Ngoài ra, cử tri xã Nam Thanh cũng đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT sớm triển khai thi công xây dựng công trình vệ sinh của Trường THCS xã Nam Thanh...

Đại biểu Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi các vấn đề cử tri kiến nghị tại hội nghị

Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Nam Đàn, xã Nam Thanh nói riêng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Thông tin đến cử tri xã Nam Thanh về tình hình chung của tỉnh trong những tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết với điều kiện hết sức khó khăn, song bằng sự nỗ lực, cố gắng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt trên 9,25%, thu ngân sách đến thời điểm hiện tại đạt gần 18.400 tỷ đồng dự kiến trong năm 2022 sẽ đạt trên 20.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư đạt trên 38 nghìn tỷ đồng, nhất là đầu tư FDI với tổng nguồn vốn khoảng 800 triệu USD. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Điều quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, chúng tôi khi về với cơ sở - là xóm Nam Thanh, huyện Nam Đàn cảm nhận tinh thần, không khí rất rõ điều này để cùng thực hiện mục tiêu xây dựng Nghệ An sớm thành tỉnh khá của miền Bắc” – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Với huyện Nam Đàn, xã Nam Thanh qua nghe báo cáo 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phấn khởi và chúc mừng những kết quả đạt được khá tích cực của xã Nam Thanh với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%, thu ngân sách của xã đạt khoảng 20 tỷ đồng, gần bằng thu ngân sách của một huyện miền núi.

Đi vào trao đổi và trả lời vấn đề chính sách dành cho những người tham gia chiến đấu trước năm 1975 đã được khen mà chưa có thưởng, theo Chủ tịch UBND tỉnh đây là kiến nghị rất chính đáng nhưng vấn đề này thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, do đó tỉnh sẽ giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm việc với Bộ Quốc phòng để xem xét giải quyết.

Với kiến nghị liên quan đến vấn đề đường điện chiếu sáng không an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Đàn quan tâm để đảm bảo điện sinh hoạt cũng như đảm bảo an toàn cho người dân. Với những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nhất là cán bộ khối, xóm những người gần dân nhất rất quan trọng. Tuy nhiên việc thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở phải được giải quyết một cách đồng bộ từ Trung ương, không thể giải quyết cục bộ, do đó vấn đề này sẽ được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Liên quan đến đề xuất được chuyển đất rừng đặc dụng sang rừng sản xuất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân đúng quy định.

Đối với vấn đề hỗ trợ xã Nam Thanh thực hiện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu để có hỗ trợ phù hợp với điều kiện của tỉnh. Riêng việc phân bổ xi măng; hỗ trợ cho hàn gắn lại phần đập tràn Đá Hàn; xây dựng công trình vệ sinh tại Trường THCS Nam Thanh... Chủ tịch UBND tỉnh đã có trao đổi cụ thể, đồng thời giao các Sở, ngành chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trả lời các kiến nghị liên quan đến ngành nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Hồng Sơn trao đổi một số nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã cũng như huyện, cùng với sự đồng hành của các ngành cấp tỉnh, toàn xã Nam Thanh sẽ luôn đoàn kết, thống nhất và quyết tâm để thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã Nam Thanh trở thành xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn