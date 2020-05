Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công

Sáng nay (22/5), UBND tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 5/2020 để đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Cao Thị Hiền – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí chủ trì phiên họp.

Trong tháng 5 đã có nhiều sự kiện nổi bật, đặc biệt là nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh19/5/1890-19/5/2020,như lễ khánh thành Đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát hành bộ tem bưu chính; khánh thành công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ"; phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Hồ Chí Minh - Ý chí Việt Nam".

Đại diện Sở KHĐT phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chuyển sang trạng thái mới, đó là vừa phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước với kết quả thực hiện tháng 5 đạt 774,6 tỷ đồng, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2019. Về đầu tư và xây dựng, tính đến ngày 15/5 tỉnh đã cấp mới cho 30 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 3000 tỷ đồng, và điều chỉnh 18 lượt dự án, tăng 1.999 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Hiện các dự án trọng điểm như: Cảng Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, cầu Cửa Hội, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn tỉnh Nghệ An, dự án nâng cấp, mở rộng QL15A; đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò; cầu Bến Quan; dự án LRAMP hợp phần đường; cầu Cồn Gát, huyện Nam Đàn vẫn đang triển khai thực hiện, nhưng chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Đối với công tác giáo dục, đến ngày 4/5, tất cả các bậc học đã quay lại trường học tập bình thường sau thời gian dài nghỉ tránh dịch covid-19. Cùng với đó là môi trường du lịch đã hoạt động trở lại, ngành y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát, điều trị tại cơ sở, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện để chủ động ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập và lây lan.

Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, trong tháng 5 tất cả các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội đã có dấu hiệu phục hồi. Lĩnh vực an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo sự ổn định, nhất là triển khai kịp thời gói hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư đánh giá lại kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư đánh giá lại kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2020, bởi vì kịch bản không thể hiện được tính tiến công. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định là tỉnh hoàn toàn có thể đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao hơn và cần phải thể hiện quyết tâm của tỉnh. Đồng tình với một số ý kiến khi cho rằng 12 dự án công nghiệp khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy tăng thu ngân sách. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương làm đầu mối phối hợp cùng các các ngành tìm hiểu để kịp thời tháo gỡ khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải để các dự án sớm đi vào sản xuất.Liên quan vực sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo người dân sản xuất vụ hè thu, các hoạt động sản xuất nông nghiệp để tạo nền tảng cho mục tiêu chung.Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cần tham mưu tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư và tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thu hút dự án, nguồn vốn. Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Thời điểmnày là cơ hội cho thu đầu tư vào Nghệ An, nhất làn sóng các nhà đầu tư từ nước ngoài đang dịch chuyển vào Việt Nam, trong khi các tỉnh phía Bắc quỹ đất cho công nghiệp còn rất ít, ngược lại Nghệ An rất có tiềm năng về mặt bằng với nhiều lợi thế về giao thông. Để làm được việc này, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý 2 vấn đề, đó là chính sách về giá đất phải hấp dẫn, cùng với đó giải quyết thủ tục đầu tư phải nhanh gọn, đồng hành với nhà đầu tư.

Đối với lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cần ngành du lịch đẩy mạnh quảng bá, hội nghị kích cầu du lịch.Liên quan đến việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT làm đầu mối tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo kịp thời tình hình thực hiện giải ngân từng dự án, từng lĩnh vực cho các chủ đầu tư, các địa phương; kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện. Đối với những dự án không có khả năng giải ngân và giải ngân thấp thì xem xét điều chỉnh vốn đầu tư công. Riêng 8 dự án cấp bách đã được HĐND tỉnh khoá XVII thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 14, Chủ tịch yêu cầu Sở KH&ĐTbám sát để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và bố trí vốn đúng kế hoạch trong năm 2020 để thực hiện. Cùng với đó, Chủ tịch UBNd tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT chủ động tập hợp kế hoạch đầu tư công, trong đó có cả năm 2021 để đảm báo tính gối đầu trong thực hiện phát triển kinh tế- xã hội. Và theo quan điểm, từ năm 2021-2025 phải tập trung vào các dự án động lực, đầu tư có trọng điểm. Liên qua đến việc đền bù GPMB quốc lộ 1A, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp Sở GTVT chuẩn bị đầy đủ thủ tục để có hướng đền bù cho người dân đúng quy định.Giao Sở LĐTBXH phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục triển khai gói an sinh xã hội theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; quan tâm đến việc tạo việc làm cho người lao động trở về từ nước ngoài do ảnh hưởng dịch Covid-19 để đảm bảo ổn định xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngànhtập trung công tác cải cách hành chính, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NNPTNT rút kinh nghiệm vì không có chính kiến, né tránh trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về việc cấp mỏ đất phục vụ san nền, xây dựng khu công nghiệp. Chủ tịch UBND còn yêu cầu một số sở, ngành gấp rút triển khai thành lập, hợp nhất một số trung tâm đúng quy định, cũng như tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong buổi sáng, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua một số dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về phê duyệt tổng số người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa àn tỉnh giai đoạn 2020-2025; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh; và cho ý kiến vào Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thống nhất thông qua nội dung báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: Nguyễn Nam- Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An