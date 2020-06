Chủ tịch ngân hàng Eximbank từ chức

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo HĐQT ngày 25/6 đã tổ chức phiên họp và chấp thuận để ông Cao Xuân Ninh đã từ nhiệm vị trí chủ tịch theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Cao Xuân Ninh sinh năm 1962, từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Nhà nước trước khi tham gia HĐQT Eximbank từ cuối năm 2015. Ông Ninh mới làm chủ tịch Eximbank từ tháng 5/2019.

Chủ tịch HĐQT mới của Eximbank là ông Yasuhiro Saitoh. Ông Saitoh mang quốc tịch Nhật Bản, đảm nhận vị trí phó chủ tịch HĐQT Eximbank từ tháng 6/2017.

Đáng chú ý, cổ đông lớn nhất tại Eximbank là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) với 15% cổ phần trước đó yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm ông Yarushito Saitoh khỏi vị trí thành viên HĐQT. SMBC cũng đề nghị cắt giảm quy mô nhân sự HĐQT từ 10 xuống tối đa 7 người.

Trải qua biến động nhân sự ở vị trí lãnh đạo cao nhất, đại diện ngân hàng Eximbank vẫn khẳng định đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các hoạt động hàng ngày. Phía ngân hàng cho biết ông Cao Xuân Ninh đã điều hành, dẫn dắt HĐQT có trách nhiệm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản trị ngân hàng.

Eximbank thay chủ tịch HĐQT chỉ vài ngày trước khi đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đại hội cổ đông bất thường cùng diễn ra trong ngày 30/6 tới.

Chiếc ghế chủ tịch HĐQT Eximbank trở thành câu chuyện nóng trong suốt hơn 1 năm qua với tổng cộng 4 nhân sự ngồi vào vị trí này.

Cuối tháng 3/2019, HĐQT Eximbank bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú, thành viên HĐQT, giữ chức vụ chủ tịch ngân hàng nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) thay ông Lê Minh Quốc, thành viên HĐQT độc lập bị bãi nhiệm.

Sau đó, TAND TP.HCM đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu Eximbank dừng thực hiện nghị quyết thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT khi ông Quốc gửi đơn kiện cho rằng nghị quyết bầu chủ tịch mới không có giá trị pháp lý.

Đến tháng 5/2019, đại diện theo ủy quyền của ông Quốc có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện nên việc dừng thực hiện nghị quyết thay đổi chủ tịch Eximbank bị hủy.

Ngay sau đó, HĐQT Eximbank thông qua việc chấm dứt hiệu lực của nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm chủ tịch ngân hàng. Không lâu sau, ông Lê Minh Quốc có đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch và ông Cao Xuân Ninh được bầu làm chủ tịch HĐQT mới của ngân hàng.

Năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.318 tỷ đồng , thấp hơn 40% so với kế hoạch ban đầu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kết thúc quý I, Eximbank đạt lợi nhuận 458 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn được kiểm soát ở mức tốt hơn tỷ lệ bắt buộc của cơ quan quản lý.

