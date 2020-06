Chủ tịch Địa ốc Sài Gòn Thương Tín rời ghế lãnh đạo sau 1 năm

Chủ tịch HĐQT TTC Land Nguyễn Đăng Thanh sẽ rời ghế lãnh đạo từ ngày 30/6.

Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 29/6 tới của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Thanh sẽ từ nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp này sau khi đã có đơn xin từ nhiệm vào cuối tháng 5.

Lý do từ chức của ông Thanh là nguyện vọng cá nhân, không có điều kiện tiếp tục tham gia HĐQT và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của TTC Land. Ông Thanh sẽ rút khỏi công ty từ ngày 30/6.

Ngoài ông Nguyễn Đăng Thanh, các Thành viên HĐQT Lâm Minh Châu, Trần Yến Duyên cũng đã có đơn xin từ nhiệm.

Đại hội sẽ bầu bổ sung 4 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Nghĩa là HĐQT TTC Land sẽ nâng lên thành 6 thành viên.

Ông Nguyễn Đăng Thanh sinh năm 1976, có bằng cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông Thanh mới chỉ làm chủ tịch TTC Land hơn 1 năm khi được bổ nhiệm vào tháng 4/2019, sau đó kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 5/2019.

Đến tháng 11/2019, TTC Land bổ nhiệm Tổng giám đốc mới là ông Vũ Quốc Thái, ông Thanh chỉ còn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT để tập trung vào công tác định hướng chiến lược.

Ông Thanh có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản, từng là Phó Tổng giám đốc Sacombank, Tổng giám đốc Vietbank, Phó Tổng giám đốc Techcombank, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm...

Trong cơ cấu sở hữu tại TTC Land (tiền thân là Sacomreal), Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công của gia đình ông Đặng Văn Thành là cổ đông lớn nhất với 17,8% cổ phần. Con trai ông Thành, ông Đặng Hồng Anh, cũng giữ 9,4% cổ phần doanh nghiệp địa ốc của gia đình.

Vị trí Chủ tịch TTC Land bắt đầu "nóng" lên từ năm 2015 đến nay khi ông Đặng Hồng Anh từ nhiệm, thay vào đó là Phạm Nhật Vinh rồi ông Phạt Điền Trung và đến ông Nguyễn Đăng Thanh gần đây nhất.

Hiện tại TTC Land vẫn chưa công bố ứng viên cho vị trí mới.

Năm 2020, TTC Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.056 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 120 tỷ. So với kết quả thực hiện 2019, doanh thu của công ty dự kiến tăng 100% nhưng lợi nhuận giảm mạnh 65%.

Tổng tài sản là 11.171 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2019. Vốn chủ sở hữu 4.844 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Vốn điều lệ 3.664 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019.

TTC Land đặt mục tiêu bán trên 1.121 sản phẩm bất động sản dân dụng và kinh doanh cho thuê mới trên 6.799 m2 sàn thương mại.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com