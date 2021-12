Chủ shop bạo hành nữ sinh gây phẫn nộ, hàng xóm khẳng định: "Trong năm nay, họ gây ra nhiều vụ tai tiếng chứ không phải mỗi vụ việc vừa rồi"

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Shop quần áo Mai Hường, số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Công an TP. Thanh Hóa cũng khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác"; "Cưỡng đoạt tài sản"; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 5/12, chúng tôi đã tìm đến shop quần áo Mai Hường (93 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo quan sát, shop quần áo Mai Hường đã đóng cửa im lìm, nhiều đồ đạc ở bên trong bị thu dọn. Phía bên ngoài, nhiều bạn trẻ đến đây tụ tập chụp ảnh, quay clip.

Shop Mai Hường đóng cửa im lìm

Là người chứng kiến cảnh công an khám nghiệm shop Mai Hường tối 3/12, ông H. (bảo vệ một phòng khám cạnh shop quần áo Mai Hường) cho hay, có đến 500-600 người dân theo dõi vụ việc, họ đứng kín một khu trước cửa shop quần áo để theo dõi công an làm việc đến đêm.

Hàng trăm người dân theo dõi vụ việc đêm 3/12

Ông H. nhớ lại, thời điểm nữ sinh M. bị vợ chồng Trịnh Đình Anh và Cao Thị Mai Hường làm nhục, ông có biết sự việc nhưng chỉ đứng ở ngoài vì "chuyện của shop người ta mình không can thiệp được".

"Tôi thấy cách xử lý của vợ chồng chủ shop không được, chiếc váy chưa đến 200.000 đồng cùng lắm là phạt cháu bé gấp 10 lần hoặc báo công an, không nên đánh đập, hành hạ như thế", ông H. nói.

Về thông tin do người đến xem quá đông, một người bảo vệ gần khu vực thu được hàng triệu đồng tiền gửi xe gây xôn xao mạng xã hội, người bảo vệ cho hay, không có ai thu tiền cả, người dân đến xem để xe tự do quanh khu phố Lê Hoàn.

Đã làm bảo vệ ở phòng khám cạnh shop quần áo Mai Hường được hơn 3 năm, ông H. cho biết, ngày nào ông cũng gặp vợ chồng chủ shop quần áo này. Theo lời người bảo vệ, người dân sống gần khu vực "không ai ưa" cặp vợ chồng này.

2 vợ chồng Trịnh Đình Anh và Cao Thị Mai Hường tại Công an thành phố Thanh Hóa

"Trong năm nay, họ gây ra nhiều vụ tai tiếng chứ không phải mỗi vụ việc vừa rồi đâu, tôi nhớ có vụ một người phụ nữ đến shop này mua hàng, khi ra xe thì lấy trộm một gói hàng của một người khách khác, sau khi bị chủ shop phát hiện, người này phải nộp phạt hàng chục triệu để được xoá clip.



Ngoài ra, còn 2 vụ ăn trộm khác xảy ra tại shop này, sau khi bị phát hiện, người thực hiện hành vi trộm đồ phải đền hàng chục triệu để chủ shop bỏ qua.

Hay có nhân viên tại shop quần áo này nói với tôi, làm việc một tháng nhưng khi mắc những lỗi nhỏ như quét không sạch nhà, để quần áo không gọn gàng... có khi bị chủ trừ lương mất hàng triệu đồng", ông H. thông tin.



Ông Lâm, cựu tổ trưởng tổ dân số 2 phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá cho hay, trước đây, Cao Thị Mai Hường và Trịnh Đình Anh chỉ đăng ký bán hàng và thuê cửa hàng trên địa bàn phường, không đăng ký tạm trú là cư dân ở đây.

Theo ông Lâm, do vợ chồng shop Mai Hường ở khu khác nên ít quan hệ với người dân trong khu phố. "Mỗi khi phường có chính sách quyên góp, ủng hộ, chúng tôi đều đi vận động nhưng vợ chồng họ không ủng hộ và nói họ không phải cư dân của phố hoặc trả lời đã đóng góp ở nơi ở".

Trước đó, chiều 3/12, Công an thành phố Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài gần 4 phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin này, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ án này, ngay trong tối 3/12, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

