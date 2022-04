Chủ quán Luxury chỉ đạo nhân viên cho khách bay, lắc tại quán karaoke

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” gồm: Nguyễn Hữu Hưng (SN 1996, trú tại phường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Nguyễn Hải Anh (SN 1994), Lê Mạnh Dũng (SN 1982), Nguyễn Khắc Trung (SN 1996) và Nguyễn Minh Quang (SN 2001), cùng ở Việt Trì, Phú Thọ.

Hai đối tượng là Phạm Văn Hoà (SN 1984, ở tại TP Việt Trì), quản lý quán karaoke Luxury và Nguyễn Văn Sáng (SN 1979), chủ quán karaoke Luxury, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đại dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí bị ảnh hưởng nặng nề, quán karaoke Luxury thuộc khu 1, xã Sông Lô, TP Việt Trì cũng không thoát khỏi tình cảnh ấy. Vì hám lời, chủ quán karaoke là Nguyễn Văn Sáng vẫn lén lút tổ chức cho khách bay, lắc. Những dấu hiệu bất thường của quán đã được người dân báo đến Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Phú Thọ.

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lực lượng nắm bắt tình hình. Các trinh sát được giao nhiệm vụ gặp không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của chủ quán và nhân viên.

Cụ thể, chủ quán là Nguyễn Văn Sáng thường không xuất đầu lộ diện, mà sử dụng một nhân viên để điều hành. Khách đến bay, lắc phần lớn là những người quen biết… Sau khi liên hệ với nhân viên quản lý, họ được sắp xếp các phòng hát. Để tránh bị phát hiện, khách đến bay, lắc đi vào bằng tầng hầm, rồi lên các phòng trên lầu. Sau đó, tất cả sẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào 22h30 ngày 12/4, tổ công tác đã chia làm nhiều mũi bất ngờ đột nhập vào quán karaoke. Tại phòng Vip 8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phát hiện 13 đối tượng trong đó có 12 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Quá trình khám xét đã thu giữ vật chứng gồm 0,122 gam loại Ketamine, MDMA và các đồ vật, tài sản liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Hữu Hưng khai, trước đó đã đưa 20 triệu đồng cho Nguyễn Văn Dũng nhờ mua ma tuý sử dụng. Sau đó, Dũng đưa lại cho Hưng 10 viên nén màu xanh hình tam giác là thuốc lắc và 2 túi nilon chứa Ketamine.

Số ma tuý trên, Hưng chia cho 10 người trong phòng Vip 8 cùng sử dụng. Các đối tượng còn lại gồm: Đặng Thị Thu, Tạ Văn Huy, Trần Quốc Thông, Vàng Thị Liên, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Văn Nam, Lương Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Vân, Phạm Thuý Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh đều khai được Hưng, Dũng mời đến phòng Vip8 karaoke Luxury sử dụng ma tuý và đã sử dụng, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh không sử dụng.

Cùng ngày, tại phòng Vip 7 karaoke Luxury, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Các đối tượng gồm Đào Anh Dũng, Nguyễn Hải Anh, Lê Mạnh Dũng, Lê Hùng Phi (trú tại phường Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 12/4, Hải Anh rủ Dũng đi hát karaoke và sử dụng ma tuý. Hải Anh đã mua của 1 người đàn ông tên Tú 4 viên ma tuý thuốc lắc, mang lên phòng Vip7 chia cho mỗi người 1 viên để sử dụng.

tại phòng Vip 4 karaoke Luxury, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý kiểm tra phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng dương tính với chất ma tuý, gồm: Trần Anh Việt (SN 1994), Nguyễn Khắc Trung (SN 1996), Nguyễn Công Kiên (SN 1994) và Nguyễn Minh Quang (SN 2001), cùng trú tại Việt Trì. Trước đó, Trung và Quang góp được 4 triệu đồng mua ma tuý và rủ Trần Anh Việt cùng sử dụng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Văn Hoà và Nguyễn Văn Sáng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Hoà khai được chủ quán karaoke là Nguyễn Văn Sáng thuê với giá 8 triệu đồng; nhiệm vụ là khi các đối tượng đến thuê phòng hát để sử dụng trái phép chất ma tuý thì cho thuê và thu tiền phòng cao hơn mức bình thường.

Ngày 12/4, khi nhóm của Quang, Trung thuê phòng hát, Quang có bảo Hoà cho mượn đĩa sứ, thẻ cào. Hoà biết họ sử dụng ma tuý, đã sắp xếp phòng Vip 4 để các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân